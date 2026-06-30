Navijači zatrpali stranicu Hajduka: "Sjednite s njim i dogovorite se. Samo je jedan ML10"

Nakon što je Marko Livaja udaljen s priprema prve momčadi, Hajduk se službeno oglasio i objavio svoju verziju događaja.

Iz kluba su naveli da je tijekom priprema došlo do nepoštivanja pravila, odnosno da je ukupno osam igrača, među kojima i Livaja, ignoriralo pravilo o odlasku u sobe nakon teambuildinga. Termin je, prema priopćenju, bio određen kako bi momčad zajedno gledala utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije. Predviđenu novčanu kaznu trener i sportski direktor odlučili su, kako tvrde iz Hajduka, preinačiti u blažu mjeru – trkački trening. Međutim, iz kluba navode da je Livaja trening prekinuo te se "neprimjereno obratio" najprije sportskom direktoru, a potom i treneru. Nakon toga je, prema Hajduku, samovoljno napustio trening.

Klub tvrdi: "Livaja nije na transfer listi"

Hajduk je u priopćenju naveo i da je Livaji 19. lipnja izrečena usmena opomena zbog nepojavljivanja na službenom fotografiranju za novi dres, kao i da je odbio potpisati disciplinski pravilnik za sezonu 2026./2027.

Ipak, iz kluba naglašavaju da je jedina službena mjera zasad udaljavanje s priprema prve momčadi. Suspenzija se, navode, odnosi samo na period priprema, a Livaja bi se po povratku momčadi u Split trebao ponovno priključiti treninzima prve momčadi. "Marko Livaja nije na transfer listi i on je igrač na kojeg Klub računa", poručili su iz Hajduka. Objava Hajduka izazvala je lavinu reakcija navijača. Iako ima i onih koji smatraju da se klupska disciplina mora poštovati, velik broj komentara ide u smjeru snažne podrške Livaji. "Samo je jedan ML10", napisao je jedan navijač.

Drugi je poručio: "Marko je ikona, boje se reakcije navijača." Jedan od komentara glasio je: "Livaja > Garcia", dok je drugi kratko napisao: "Livaja doktore."

Posebno se istaknuo komentar: "Radi ML se dolazi na Poljud." Jedna navijačica napisala je: "Nekima izvor frustracije, nama idol generacije, pozdrav iz Slavonije."

"Sjednite s njim i dogovorite se"

Dio navijača poziva klub da spusti tenzije i pronađe rješenje razgovorom s kapetanom.

"Sjednite s njim i dogovorite se, dao je toliko za klub i sigurno želi pomoći", stoji u jednom od komentara. Drugi navijač smatra da Livaja zbog svega što je dao Hajduku zaslužuje drugačiji tretman: "Jedan je Marko Livaja i mora imati poseban tretman."

Bilo je i komentara u kojima se podsjeća na Livajin odnos prema klubu i navijačima. "Igrač koji na dan pogibije oca izlazi na teren odigrati utakmicu za svoj klub ne mora se nikom objašnjavati koliko živi za klub i koliko je do sada dao za Hajduk", napisao je jedan navijač.

Kritike prema vrhu kluba i treneru

U komentarima se dio nezadovoljstva usmjerio prema vodstvu kluba, treneru i sportskom sektoru.

"Od dolaska Garcije jasno je da ga ne vidi u svom planu", napisao je jedan navijač. Drugi je poručio: "Očigledno je da Livaja i Garcia ne mogu skupa. A iz komentara se vidi za koga je većina."

Jedan navijač napisao je: "Trebali ste odmah izaći s priopćenjem, nadamo se normalnoj komunikaciji i da ćete napraviti sve preduvjete kako bi našem kapetanu omogućili normalan rad." U istom tonu je i komentar: "Markane, idi i spasi se."

Ipak, nisu svi komentari na strani Livaje. Dio navijača smatra da klub mora inzistirati na disciplini bez obzira na ime igrača. "Livaja je u krivu. Volimo ga, ali ovakvo ponašanje mora biti sankcionirano", napisao je jedan navijač.

Drugi je poručio: "Klub mora biti iznad svakog igrača." Treći je dodao: "Ovo je dobar početak uvođenja ozbiljnosti u klub."

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