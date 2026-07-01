Navijači poslali jasnu poruku? Hajduk bilježi velik pad obnovljenih pretplata

Hajduk sutra u 10 sati otvara slobodnu prodaju pretplata za sezonu 2026./2027., nakon što je završio dvotjedni rok tijekom kojeg su prošlosezonski pretplatnici mogli obnoviti svoja mjesta na Poljudu.

Kako su objavili iz kluba, mogućnost obnove iskoristilo je ukupno 8.652 pretplatnika.

"Uskoro se vidimo na starom mjestu. Opet bi bira tebe i ovu ljubav istu", poručili su iz Hajduka uz objavu početka slobodne prodaje.

Podatak o broju obnovljenih pretplata pokazuje osjetan pad u odnosu na prošlu godinu. Naime, uoči početka slobodne prodaje za sezonu 2025./2026. obnovljeno je bilo nešto manje od 13.200 pretplata, što znači da je ove godine pravo na svoje mjesto iskoristilo približno 4.500 navijača manje.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli HNK Hajduk Split (@hnkhajduk)

Razlika iznosi oko 34 posto, odnosno gotovo trećinu manje obnovljenih pretplata nego u istom razdoblju prošle godine.

Hoće li se taj zaostatak nadoknaditi tijekom slobodne prodaje, ostaje za vidjeti. Upravo će naredni dani pokazati koliki je interes navijača za novu sezonu i može li Hajduk dostići prošlogodišnje brojke, kada je nakon završetka slobodne prodaje klub ponovno imao više od 18 tisuća pretplatnika.

Podsjetimo, ovogodišnju prodaju obilježilo je povećanje cijena pretplata, što je među dijelom navijača izazvalo brojne rasprave.

Dio navijača nezaodovoljan je i odnosom trenera, sportskog direktora i kapetana Marka Livaje i izgleda da se nezadovoljstvo najviše osjeća među pretplatnicima.