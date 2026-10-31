Navijači kultnog kluba ostavili hrpu g*vana pred kućom sportskog direktora

Navijači Sampdorije ostavili su hrpu gnojiva ispred kuće Jespera Fredberga, direktora sportskog sektora talijanskog drugoligaša. Uz gnojivo su postavili i transparent s uvredljivom porukom: "Fredberg, dobar tek, gov*aru." Incident se dogodio tijekom noći u mjestu Bogliasco, nedaleko od Genove, a Sampdoria je oštro osudila napad na svojeg dužnosnika.

Fotografije gnojiva i transparenta proširile su se društvenim mrežama, a slučaj su prenijeli brojni talijanski mediji, među kojima su La Repubblica i Tuttosport. Prosvjed je posljedica katastrofalnog početka sezone slavnog kluba, koji nakon devet kola Serie B ima samo pet bodova i nalazi se na dnu prvenstvene ljestvice, piše Index.

Sampdoria: Prešli su svaku granicu

Sampdoria je u petak objavila službeno priopćenje u kojem je osudila ponašanje pojedinaca koji su se pojavili pred Fredbergovim domom.

"U.C. Sampdoria odlučno i nedvosmisleno osuđuje postupke određenih pojedinaca koji predstavljaju ozbiljno i neprihvatljivo kršenje privatnosti našeg sportskog direktora Jespera Fredberga i članova njegove obitelji. Klub ne tolerira i neće tolerirati osobne i izravne napade na bilo kojeg od svojih članova i zaposlenika, uključujući najviše rukovodstvo. Takvo ponašanje je neprihvatljivo i za svaku osudu", poručili su iz kluba.

U nastavku priopćenja priznali su da su rezultati daleko ispod očekivanja i standarda koje nalažu Sampdorijina povijest i ugled. Naglasili su da navijači imaju pravo na nezadovoljstvo i mirne prosvjede, ali da je posljednji incident prešao svaku granicu.

Slavni klub proživljava novu krizu

Sampdoria je u prvih devet prvenstvenih utakmica ostvarila samo jednu pobjedu, uz dva remija i šest poraza. S pet bodova dijeli posljednje mjesto s Catanzarom, a loši rezultati već su doveli do promjene trenera. Massima Corradija zamijenio je Luca D'Angelo, no momčad se ni nakon toga nije izvukla iz krize.

🏠 Continua la contestazione della tifoseria della #Sampdoria nei confronti del CEO Sport Jesper #Fredberg. https://t.co/qGDHDdezxU — Vibe Blucerchiata (@andrea_bovone_) October 30, 2026

Fredberg, danski nogometni dužnosnik koji je ranije radio u Anderlechtu i Viborgu, u Sampdoriju je stigao u ljeto 2025. godine. Navijači ga smatraju jednim od odgovornih za loše stanje momčadi, a nezadovoljstvo njegovim radom sada je preraslo u izravan napad na njegovu privatnost, piše Index.

Sampdoria je jedan od najpoznatijih talijanskih klubova. Naslov prvaka osvojila je 1991., četiri puta slavila u talijanskom kupu, a 1990. osvojila je i Kup pobjednika kupova. U finalu tadašnjeg Kupa prvaka 1992. izgubila je od Barcelone.

Od ispadanja iz Serie A 2023., Sampdoria se nije uspjela vratiti u najviši rang. Prošle sezone jedva je izbjegla pad u treću ligu, a aktualnu je otvorila još slabije. Navijačke skupine najavile su novi prosvjed uoči subotnje utakmice protiv Virtus Entelle.