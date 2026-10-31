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Navijači kultnog kluba ostavili hrpu g*vana pred kućom sportskog direktora

Slavni klub proživljava novu krizu
sampdoria-buon-apetito-gnjojivo

Navijači Sampdorije ostavili su hrpu gnojiva ispred kuće Jespera Fredberga, direktora sportskog sektora talijanskog drugoligaša. Uz gnojivo su postavili i transparent s uvredljivom porukom: "Fredberg, dobar tek, gov*aru." Incident se dogodio tijekom noći u mjestu Bogliasco, nedaleko od Genove, a Sampdoria je oštro osudila napad na svojeg dužnosnika.

Fotografije gnojiva i transparenta proširile su se društvenim mrežama, a slučaj su prenijeli brojni talijanski mediji, među kojima su La Repubblica i Tuttosport. Prosvjed je posljedica katastrofalnog početka sezone slavnog kluba, koji nakon devet kola Serie B ima samo pet bodova i nalazi se na dnu prvenstvene ljestvice, piše Index.

Sampdoria: Prešli su svaku granicu

Sampdoria je u petak objavila službeno priopćenje u kojem je osudila ponašanje pojedinaca koji su se pojavili pred Fredbergovim domom.

"U.C. Sampdoria odlučno i nedvosmisleno osuđuje postupke određenih pojedinaca koji predstavljaju ozbiljno i neprihvatljivo kršenje privatnosti našeg sportskog direktora Jespera Fredberga i članova njegove obitelji. Klub ne tolerira i neće tolerirati osobne i izravne napade na bilo kojeg od svojih članova i zaposlenika, uključujući najviše rukovodstvo. Takvo ponašanje je neprihvatljivo i za svaku osudu", poručili su iz kluba.

U nastavku priopćenja priznali su da su rezultati daleko ispod očekivanja i standarda koje nalažu Sampdorijina povijest i ugled. Naglasili su da navijači imaju pravo na nezadovoljstvo i mirne prosvjede, ali da je posljednji incident prešao svaku granicu.

Slavni klub proživljava novu krizu

Sampdoria je u prvih devet prvenstvenih utakmica ostvarila samo jednu pobjedu, uz dva remija i šest poraza. S pet bodova dijeli posljednje mjesto s Catanzarom, a loši rezultati već su doveli do promjene trenera. Massima Corradija zamijenio je Luca D'Angelo, no momčad se ni nakon toga nije izvukla iz krize.

Fredberg, danski nogometni dužnosnik koji je ranije radio u Anderlechtu i Viborgu, u Sampdoriju je stigao u ljeto 2025. godine. Navijači ga smatraju jednim od odgovornih za loše stanje momčadi, a nezadovoljstvo njegovim radom sada je preraslo u izravan napad na njegovu privatnost, piše Index.

Sampdoria je jedan od najpoznatijih talijanskih klubova. Naslov prvaka osvojila je 1991., četiri puta slavila u talijanskom kupu, a 1990. osvojila je i Kup pobjednika kupova. U finalu tadašnjeg Kupa prvaka 1992. izgubila je od Barcelone.

Od ispadanja iz Serie A 2023., Sampdoria se nije uspjela vratiti u najviši rang. Prošle sezone jedva je izbjegla pad u treću ligu, a aktualnu je otvorila još slabije. Navijačke skupine najavile su novi prosvjed uoči subotnje utakmice protiv Virtus Entelle.

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