Navijači Hajduka večeras u humanitarnoj akciji za Omiš: Donacijske kutije na svim ulazima u stadion

Humanitarna akcija „Dan jednog eura", koju su u srijedu, 19. kolovoza, organizirali Bruno Lerotić i tim „Nenormalni", ne staje. Nakon što je jučer prikupljeno 900.790,20 eura, građani su i danas nastavili uplaćivati, a organizatori su odlučili akciju produžiti dok se ne dostigne iznos od milijun eura.

Stanje računa ubrzano je raslo: prije četiri sata iznosilo je 932.269,50 eura, a prije dva sata popelo se na 950.481,04 eura.

Lerotić je pojasnio računicu: ako danas 50 tisuća ljudi vidi story i uplati po jedan euro, cilj je dosegnut, pa se akcija nastavila i danas.

U 16:10 sati, Bruno Lerotić i tim Nenormalni dosegli su iznos od vrtoglavih milijun eura!

Da budemo precizni 1.039.557,96 eura.

"Kada je potrebno uvijek smo tu,10 godina instagrama i 4 000 humanitarnih akcija iza nas sa 100% uspješnosti.

Ali ovako nešto da se može dogoditi radi jedne objave na instagramu-to sam sanjao prije 10 godina ali nisam mislio da će se ikada dogoditi. Ne iznos, nego zajedništvo i pozitivna energija svih na društvenim mrežama i na terenu.

Od prvog trenutka smo na terenu,kao i uvijek, kroz naše najbolje volontere ali od prvog trenutka smo i bili spremni na instagramu napraviti sve da uspješno i odradimo sve obećane akcije.

Priznajem ispunili ste i moju želju da dođemo do milijun eura kroz jednu humanitarnu akciju i na tome vam hvala jer znam koliko to života mijenja…Djeca će ići na liječenja i terapije,kuće će se graditi,vraćati ćemo nadu tamo gdje je više nema..

Milijun puta vam hvala od moje malenkosti,sretan sam da ste mi dozvolili da budem samo mali dio svih vas", poručio je Lerotić preko Ig profila.

Posebna akcija navijača i za omiško područje

Rezultat koji je prešao milijun eura pokazuje da se građani i dalje spremno odazivaju na pozive za pomoć, a večeras će se prilika za uplatu otvoriti i na Poljudu, pred tisućama navijača koji dolaze na utakmicu Hajduka i Rakówa.

Na Poljudu se u 21 sat igra prva utakmica play-offa Konferencijske lige između Hajduka i poljskog Raków Częstochowe, a svi posjetitelji stadiona moći će dati svoj doprinos. Donacijske kutije bit će postavljene na ulazima u stadion.

"Prije današnje utakmice na svim ulazima na stadion nalazit će se donacijske kutije pa pozivamo sve da se, u skladu sa svojim mogućnostima, uključe u humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za obnovu obiteljskih kuća na omiškom području i nabavu vatrogasne opreme."