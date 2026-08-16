Navijači Hajduka stižu u Veliku Goricu. Ovo su prizori na Lučkom

Hajduk večeras nastavlja svoj put u SuperSport HNL-u gostovanjem kod Gorice, no nekoliko sati prije početka utakmice velika je pozornost usmjerena na dolazak Torcide prema Zagrebu i Velikoj Gorici. Navijače Hajduka policija dočekuje već na Lučkom, a Dalmacija Danas snimila je i veće policijske patrole na naplatnoj postaji kod Zagreba. Policijska prisutnost pojačana je uoči dolaska navijačkih skupina prema Velikoj Gorici.

Torcidu policija dočekuje već na Lučkom

Navijači Hajduka koji prema Velikoj Gorici stižu iz smjera Dalmacije susreću se s policijom već na ulazu u Zagreb. Na Lučkom ih dočekuju policijske snage, a naše snimke pokazuju i veći broj policijskih patrola raspoređenih na prostoru naplatne postaje. Sve upućuje na pojačane mjere osiguranja uoči večerašnje utakmice Gorice i Hajduka. Policija će potom pratiti kretanje navijača prema Velikoj Gorici, gdje se očekuje brojna Torcida.

Snimili smo policijsku prisutnost kod Zagreba još prije dolaska većeg broja navijača Hajduka. Na naplatnoj postaji mogu se vidjeti pojačane policijske patrole koje čekaju dolazak navijačkih kolona iz smjera juga. Policija je za samu utakmicu najavila i audio-video snimanje prostora stadiona te prilaznih pravaca prije, tijekom i nakon susreta.

Torcida prema Velikoj Gorici, Bijeli po prvu pobjedu

Dok će izvan stadiona velik dio pozornosti biti na dolasku Torcide i policijskom osiguranju, Hajduk na terenu ima vrlo jasan cilj - doći do prve prvenstvene pobjede ove sezone. Bijeli su nakon prva dva kola osvojili jedan bod. U prvom kolu poraženi su kod Varaždina 2:1, dok su u drugom kolu na Poljudu protiv Istre 1961 odigrali 2:2.

Gorica je u još težoj situaciji. Nakon prva dva kola nema bodova, izgubivši od Osijeka 0:2 i Lokomotive 3:1.

Hajduk ima bod, Gorica još uvijek na nuli

Hajduk tako u treće kolo ulazi s jednim bodom, dok Gorica još čeka prvi bod nove prvenstvene sezone. Obje momčadi večeras traže i prvu pobjedu, pa je ulog na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici velik već na samom početku prvenstva. Hajduk pritom dobro pamti i posljednje prvenstveno gostovanje kod Gorice, kada je 31. siječnja 2026. domaćin slavio 1:0.

Utakmica 3. kola SuperSport HNL-a između Gorice i Hajduka igra se danas, u nedjelju 16. kolovoza, od 21 sat na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici.