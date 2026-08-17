Navijači Hajduka na Facebooku: "Dambrauskas je bija profesor za sve do sad"

Hajduk je na gostovanju svladao Goricu 2:1 i tako u trećem kolu SuperSport HNL-a stigao do prve prvenstvene pobjede ove sezone. Bijeli su poveli golom Michelea Šege već u trećoj minuti, a pobjedu im je u 87. minuti donio Marko Livaja.

Livaja je pogodio za važna tri boda samo osam minuta nakon što je ušao u igru. Hajdukovi navijači nakon utakmice zatrpali su klupske objave komentarima. Najviše slave Livaju, dok su brojne kritike usmjerili prema treneru Gonzalu Garciji, vrataru Toniju Siliću i igri momčadi. Dio navijača posebno je nezadovoljan suđenjem Patrika Pavlešića.

Izdvajamo komentare koji su izazvali najviše reakcija:

"Dalo bi se o suđenju pričat. Full contact start na Hodaku je čisti crveni karton. Ako je penal za Goricu onda je i penal na Pukštasu. I ne radi laganog guranja u leđa nego o udarcu po nozi. Sedam minuta produžetka?"

"Ovakve krađe nije bilo od 90ih. Čudo da smo dobili."

"Pavlešiću, cirkusante! Prvo imš dat izravan crveni karton, zatim smišan penal i šećer na kraju, drugi žuti Cvijanoviću za povlačenje."

"Je li vrime za Ivicu Ivušića?"

"Triba Silić na hlađenje."

"Siliću, ne glumi Lučića. Ni ti ni on niste Neuer."

"I na kraju svega vratimo se na isto da je Dambrauskas bija profesor za sve do sad."

"Koja je ovo tuga od nogometa. Rekao sam sebi necu se sekirat, ali vi ćete me pokopat."

"Igraš dobro, kontroliraš utakmicu, protivnik ti ne može dati gol.(Isto kao protiv Istre) I što uradimo? Zabijemo ga sami sebi. Poklanjamo golove kao da je giveaway."

"Vezni red je jeziv. Čekamo da se Sigur proda. Ako treba i veznog igrača da igra, Livaja mora igrati. Jer stvara ogromnu razliku."

"Sreća za Hajduk da se ukazao Marko Livaja."

"Ćaća spasio vracanje gorkog okusa."

"Tuga od igre i nogometa. Hvala Ćaća."

"Jedan je Marko Livaja."

"Dignite Ćaći spomenik."

"Garcia, aj plati misu Livaji!"

"Jedan je Ćaća."

"Što Livaju više lome, to ga volin jače."

"Spasio ga opet ,a on ga drži na klupi zauzvrat!"

"Ćaća se vraća."