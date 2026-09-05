Navijači Dinama oprostili se od Ivana Gudelja

Emotivna scena na Maksimiru uoči utakmice Dinama i Gorice. Zagrebački stadion odao je počast Ivanu Gudelju, legendi Hajduka i hrvatskog nogometa, koji je preminuo u 67. godini.

Prije početka susreta održana je minuta šutnje u čast jednog od najvećih igrača koji su nosili bijeli dres. Iako je Gudelj cijelu svoju karijeru vezao uz Hajduk, u ovom trenutku nogometno rivalstvo ostavljeno je po strani.

Nakon minute šutnje cijeli se stadion digao na noge i dugim pljeskom oprostio od Gudelja. Bila je to snažna poruka poštovanja prema čovjeku čije je ime duboko upisano u povijest hrvatskog nogometa, piše Gol.hr.