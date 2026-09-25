Navali, narode: Val zapošljavanja u Banovini, Grad traži devet novih ljudi, uključujući vozača u Kabinetu gradonačelnika

U splitskoj Banovini otvara se niz novih radnih mjesta. Grad Split je 23. rujna objavio sedam javnih natječaja za prijam novih zaposlenika, a traže se profili od referenata i informatičara do viših savjetnika i vozača.

Prema objavljenim natječajima, riječ je o poslovima u nekoliko dijelova gradske uprave – Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, Upravnom odjelu za financije, Službi zajedničkih poslova te Službi – Kabinetu gradonačelnika. Grad na svojoj službenoj stranici za natječaje objavljuje dokumentaciju i informacije za prijavitelje.

Najviše poslova vezano uz komunalni sustav

U Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu objavljena su tri natječaja.

U Odsjeku za komunalno gospodarstvo traže se kandidati za radno mjesto referenta za komunalnu naknadu, a otvoreno je i radno mjesto višeg savjetnika za komunalnu naknadu poslovnih prostora.

Treći natječaj odnosi se na Odsjek za održavanje, gdje Grad traži višeg savjetnika za komunalno održavanje.

Riječ je o poslovima unutar gradskog komunalnog sustava, koji među ostalim obuhvaća komunalno gospodarstvo i održavanje.

Traže se i informatičari

Dva natječaja raspisana su za Službu zajedničkih poslova, Odsjek za informatiku i digitalne sustave.

Grad traži savjetnika za informatiku i digitalne sustave, kao i višeg savjetnika za upravljanje projektima.

Tako će priliku za posao u gradskoj upravi imati i kandidati iz IT i projektnog sektora.

Posao i u gradskim financijama

Jedno od otvorenih radnih mjesta nalazi se u Upravnom odjelu za financije, odnosno Odsjeku za računovodstvo, riznicu i proračun.

Traži se referent za izvršenje proračuna.

Kabinet gradonačelnika traži vozača

Među sedam objavljenih natječaja posebno se izdvaja onaj za Službu – Kabinet gradonačelnika, gdje je raspisan javni natječaj za radno mjesto vozača.

Kod ranijih gradskih natječaja za isto radno mjesto među posebnim uvjetima bili su srednja stručna sprema odgovarajuće struke ili gimnazija, najmanje godina radnog iskustva te vozačka dozvola B-kategorije. Točni uvjeti aktualnog natječaja navedeni su u njegovoj službenoj dokumentaciji.

Sedam natječaja objavljeno istoga dana

Dakle, aktualni paket natječaja obuhvaća sljedeće pozicije:

referent za komunalnu naknadu

viši savjetnik za komunalnu naknadu poslovnih prostora

viši savjetnik za komunalno održavanje

referent za izvršenje proračuna

savjetnik za informatiku i digitalne sustave

viši savjetnik za upravljanje projektima

vozač u Službi – Kabinetu gradonačelnika

Svi navedeni natječaji objavljeni su 23. rujna 2026., a zainteresirani kandidati detaljne uvjete, potrebnu dokumentaciju i način prijave mogu pronaći u rubrici Natječaji i oglasi na službenoj stranici Grada Splita.