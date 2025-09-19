Naučite ili usavršite Talijanski na pravom mjestu u Splitu: Od dječjeg, preko online do klasičnog tečaja

Udruga Dante Alighieri Split, smještena u Sinjskoj ulici pokraj HNK-a, i ove jeseni otvara vrata svim zaljubljenicima u talijanski jezik i kulturu. Programi su osmišljeni tako da obuhvaćaju sve uzraste i sve stupnjeve znanja, a nastava se održava na najvišoj pedagoškoj razini. Posebna vrijednost ovih tečajeva je što su prilagođeni svakome – bilo da se radi o početnicima, naprednim polaznicima, studentima ili djeci, a termini se dogovaraju s polaznicima, čime se osigurava maksimalna fleksibilnost.
Tečaj za djecu
Najmlađi polaznici imaju priliku učiti talijanski kroz igru, pjesmu i kreativne radionice koje potiču spontanost i maštu. Dječji tečajevi nisu tek obične lekcije, već iskustvo u kojem djeca prirodno i bez opterećenja usvajaju jezik. Posebna pažnja posvećuje se metodičkom pristupu, kako bi djeca kroz zabavu stjecala temeljne komunikacijske vještine.plakat- dječji
Online tečaj
Za one koji žele učiti iz udobnosti vlastitog doma, dostupan je online tečaj. Ovaj program omogućuje kontinuiran i kvalitetan rad bez obzira na mjesto stanovanja ili obveze polaznika. Dinamična nastava putem digitalnih platformi prilagođena je modernim načinima učenja, a online pristup daje slobodu svima koji žele uskladiti učenje jezika s poslom, fakultetom ili privatnim životom.
Tečaj talijanskog jezika
Za odrasle polaznike i studente u ponudi su raznoliki programi: konverzacijski tečajevi, intenzivni tečajevi, tečajevi za studente, grupna i individualna nastava. Svaki program pažljivo je strukturiran kako bi odgovarao različitim ciljevima – od usavršavanja poslovne komunikacije, preko pripreme za studij u Italiji, pa sve do uživanja u talijanskom jeziku iz čiste ljubavi prema kulturi. plakat- konverzacijski
Sudjelovanjem u ovim tečajevima otvaraju se dodatne mogućnosti: polaznici mogu ostvariti povlaštene školarine za tečajeve u Italiji, polagati međunarodno priznate PLIDA ispite iz talijanskog jezika, kao i koristiti bogatu biblioteku u prostorijama Udruge. Sve to osigurava ne samo kvalitetno učenje, nego i povezanost s talijanskom kulturom na najvišoj razini.
Udruga Dante Alighieri Split već desetljećima njeguje učenje i ljubav prema talijanskom jeziku te svojim polaznicima pruža priliku da postanu dio velike zajednice koja cijeni ljepotu jezika, književnosti i kulture.
Upisi su otvoreni, a broj mjesta je ograničen.
Više informacija dostupno je na službenoj stranici www.dantealighieri-split.hr, putem e-maila dante.split@gmail.com ili na broj 091 477 7002.