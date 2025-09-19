Naučite ili usavršite Talijanski na pravom mjestu u Splitu: Od dječjeg, preko online do klasičnog tečaja

Udruga Dante Alighieri Split, smještena u Sinjskoj ulici pokraj HNK-a, i ove jeseni otvara vrata svim zaljubljenicima u talijanski jezik i kulturu. Programi su osmišljeni tako da obuhvaćaju sve uzraste i sve stupnjeve znanja, a nastava se održava na najvišoj pedagoškoj razini. Posebna vrijednost ovih tečajeva je što su prilagođeni svakome – bilo da se radi o početnicima, naprednim polaznicima, studentima ili djeci, a termini se dogovaraju s polaznicima, čime se osigurava maksimalna fleksibilnost.

Tečaj za djecu

Najmlađi polaznici imaju priliku učiti talijanski kroz igru, pjesmu i kreativne radionice koje potiču spontanost i maštu. Dječji tečajevi nisu tek obične lekcije, već iskustvo u kojem djeca prirodno i bez opterećenja usvajaju jezik. Posebna pažnja posvećuje se metodičkom pristupu, kako bi djeca kroz zabavu stjecala temeljne komunikacijske vještine.

Online tečaj

Za one koji žele učiti iz udobnosti vlastitog doma, dostupan je online tečaj. Ovaj program omogućuje kontinuiran i kvalitetan rad bez obzira na mjesto stanovanja ili obveze polaznika. Dinamična nastava putem digitalnih platformi prilagođena je modernim načinima učenja, a online pristup daje slobodu svima koji žele uskladiti učenje jezika s poslom, fakultetom ili privatnim životom.

Tečaj talijanskog jezika

Za odrasle polaznike i studente u ponudi su raznoliki programi: konverzacijski tečajevi, intenzivni tečajevi, tečajevi za studente, grupna i individualna nastava. Svaki program pažljivo je strukturiran kako bi odgovarao različitim ciljevima – od usavršavanja poslovne komunikacije, preko pripreme za studij u Italiji, pa sve do uživanja u talijanskom jeziku iz čiste ljubavi prema kulturi. plakat- konverzacijski

Sudjelovanjem u ovim tečajevima otvaraju se dodatne mogućnosti: polaznici mogu ostvariti povlaštene školarine za tečajeve u Italiji, polagati međunarodno priznate PLIDA ispite iz talijanskog jezika, kao i koristiti bogatu biblioteku u prostorijama Udruge. Sve to osigurava ne samo kvalitetno učenje, nego i povezanost s talijanskom kulturom na najvišoj razini.

Udruga Dante Alighieri Split već desetljećima njeguje učenje i ljubav prema talijanskom jeziku te svojim polaznicima pruža priliku da postanu dio velike zajednice koja cijeni ljepotu jezika, književnosti i kulture.

Upisi su otvoreni, a broj mjesta je ograničen.

Više informacija dostupno je na službenoj stranici www.dantealighieri-split.hr, putem e-maila dante.split@gmail.com ili na broj 091 477 7002.