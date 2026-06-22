Natpis na Barutani izazvao polemike, Bauk odgovorio: "Umjetna inteligencija ispravlja prirodnu neinteligenciju"

Na Dan antifašističke borbe na nadvožnjaku na splitskoj Barutani osvanuo je natpis "Barutana nema partizana", koji je ubrzo privukao pozornost građana i izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Poruka je postavljena upravo na dan kada se u Hrvatskoj obilježava Dan antifašističke borbe, državni praznik kojim se odaje počast antifašističkom pokretu i njegovoj ulozi u borbi protiv fašizma i nacizma tijekom Drugog svjetskog rata.

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Na natpis se osvrnuo i saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk. Na društvenim mrežama objavio je fotografiju nadvožnjaka koju je, kako navodi, uz pomoć umjetne inteligencije digitalno preinačio. Na izmijenjenoj fotografiji umjesto poruke "Barutana nema partizana" stoji natpis "Barutana nema Talijana".

Uz objavu je kratko poručio:

"Umjetna inteligencija ispravlja prirodnu neinteligenciju u skladu s povijesnim činjenicama. Za one koji slabije poznaju Split, Barutana je naziv za MO Sirobuja u Splitu koji se nalazi zapadno od rijeke Žrnovnice koja je bila granica Kraljevine Italije i NDH."

Izvorni prizor s Barutane pogledajte ovdje.