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Natočio gotovo 500 litara goriva pa otišao bez plaćanja! Policija ga pronašla i privela

Na benzinskoj postaji na autocesti A1 kod Skradina 24-godišnjak je, prema sumnjama policije, natočio gorivo i AdBlue tekućinu u vrijednosti od gotovo 1000 eura, a potom se odvezao ne plativši račun. Protiv njega je podnesena kaznena prijava

​Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je osumnjičeni 24-godišnjak dana 27. listopada na benzinskoj postaji na autocesti A1 u blizini Skradina u teretno vozilo utočio oko 445 litara eurodizel goriva i oko 50 litara AdBlue tekućine, nakon čega se vozilom udaljio ne plativši račun.

Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelom procjenjuje se na iznos od oko 995 eura.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 24-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

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