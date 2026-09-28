Natočio dizela za 144 eura na crpki u Dalmaciji pa otišao bez plaćanja: Policija ga pronašla

Šibenska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim državljaninom Velike Britanije kojeg sumnjiči za krađu na benzinskoj postaji.

Prema informacijama Policijske uprave šibensko-kninske, slučaj se dogodio 10. kolovoza u Šibeniku.

Policija sumnja da je 62-godišnjak na benzinskoj postaji u osobni automobil zadarskih registarskih oznaka natočio dizelsko gorivo u vrijednosti od 144 eura.

Nakon što je napunio spremnik, muškarac je, prema sumnjama policije, napustio benzinsku postaju bez plaćanja računa.

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje, nakon čega će protiv 62-godišnjaka nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku biti podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe.