Natoče gorivo, sakriju registracije i pobjegnu: Krađe goriva u ovoj europskoj državi sve češće

Krađa goriva u Njemačkoj je u porastu. Zbog visokih cijena goriva, sve veći broj vozača, pogotovo onih mlađih i starijih, pribjegava kriminalnim radnjama. To izvještava Njemačko udruženje benzinskih postaja navodeći kako neki operateri benzinskih postaja već reagiraju i zaključavaju pojedinačne pumpe noću kako bi se zaštitili od gubitaka.

Glasnogovornik Udruženja benzinskih postaja Herbert Rabl u izjavi za BILD kazao je kako se sve veći broj krađa goriva dovodi u vezu sa rastućim cijenama goriva, javlja Fenix-magazin.

Istaknuo je kako su kriminalne radnje učestalije kada se cijene goriva približe 2,40 eura. Većina počinitelja napuni rezervoar goriva i jednostavno odu bez plaćanja unatoč činjenici da je rizik od hvatanja izuzetno visok. Jer, gotovo svaka benzinska postaja je pod video nadzorom.

Profesionalni lopovi prikrivaju identitet

Glasnogovornik je još kazao kako „profesionalni lopovi“ pri krađi često pokušavaju prikriti svoj identitet. Oni tako primjerice na benzinsku postaju dođu sa ukradenim automobilom ili prekriju registarske pločice vozila.

Krađe se obično brzo otkrivaju jer video snimke pružaju policiji dosta podataka o automobilu i izgledu osumnjičenika.

Kako bi smanjili broj krađa, neke benzinske postaje zaključavaju svoje pumpe noću. Prema pisanju “Kieler Nachrichtena”, već su prva zaključavanja pumpi noću znatno smanjile broj krađa goriva.

Vlada smanjuje porez?

U vrijeme objave ovog priloga, BILD je naveo kako je cijene litra Super E10 košta 2,35 eura, a litra dizela 2,51 eura. Prije samo godinu dana gorivo je bilo znatno jeftinije: krajem rujna 2025. litra E10 koštala je u prosjeku 1,65 eura, a litra dizela 1,56 eura.

Od četvrtka cijene gorivo u Njemačkoj bi trebale biti nešto niže je njemačka vlada od četvrtka namjerava smanjiti porez na energente. Zasad ostaje nepoznato koliki dio popusta će naftne tvrtke prenijeti na kupce.