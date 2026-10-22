Natječaj od 525 tisuća eura, samo jedna ponuda: Dubrovačka vijećnica upozorava na neobične podudarnosti i traži odgovore

Gradska vijećnica Viktorija Knežević upozorila je na okolnosti javne nabave božićne rasvjete u Dubrovniku, u kojoj je odabrana jedina pristigla ponuda vrijedna 524.798,58 eura. Prema njezinim tvrdnjama, tehnički zahtjevi natječaja toliko su detaljno određeni da se gotovo u potpunosti podudaraju s karakteristikama proizvoda francuskog proizvođača Blachere Illumination.

Kako bi približila problem, Knežević je natječaj usporedila s kupnjom božićnog drvca. "Zamislite da Grad raspisuje natječaj za božićno drvce. Ne propiše samo koliko treba biti visoko i sigurno, nego i koliko grana mora imati, koliko je svaka grana duga i koliko kuglica mora visjeti na njoj. A onda se javi samo jedna tvrtka, koja, zamislite, baš ima drvce koje odgovara upravo takvom opisu", poručila je Knežević.

Broj lampica, snaga i razmak napajanja gotovo identični kataloškom proizvodu

Prema navodima vijećnice, Grad Dubrovnik u natječajnoj je dokumentaciji za svjetleće nebo iznad Straduna detaljno propisao broj svjetlosnih nizova, ukupan broj lampica, njihovu snagu, ali i razmak na kojem se mora dovoditi električna energija. Grad je, tvrdi Knežević, tražio ukupno 760 svjetlosnih nizova i napajanje svakih 13 metara.

U katalogu francuskog proizvođača Blachere Illumination nalazi se proizvod upravo te duljine, sa 128 svjetlećih točaka i maksimalnom snagom od 32 vata. Kada se navedene vrijednosti pomnože sa 760, dobivaju se broj lampica i ukupna snaga koji su, prema njezinim riječima, navedeni u gradskom troškovniku. Posebnu pozornost izaziva činjenica da je jedinu ponudu dostavila tvrtka Blachere Illumination – Gospodari svjetla, vlasnički povezana s francuskim proizvođačem. Njezina je ponuda osvojila svih 100 mogućih bodova.

"Čestitamo na pobjedi u ovoj vrlo neizvjesnoj utrci. Ali šalu na stranu. Nitko ne osporava da Grad mora tražiti kvalitetnu i sigurnu rasvjetu. Pitanje je zašto je morao toliko precizno propisati način njezine izrade da se brojke poklapaju s konkretnim kataloškim proizvodom", istaknula je Knežević.

"Sama podudarnost nije dokaz namještanja natječaja"

Vijećnica pritom naglašava da podudarnost tehničkih karakteristika i kataloškog proizvoda sama po sebi ne predstavlja dokaz da je natječaj bio namješten. Ipak, smatra da takve okolnosti zahtijevaju jasno i argumentirano objašnjenje gradske uprave, posebno zbog činjenice da je pristigla samo jedna ponuda.

"Možda postoje dobri razlozi za upravo takve zahtjeve. Ali onda bi Grad trebao pokazati koje je druge proizvođače i rješenja uspoređivao i koliko je drugih tvrtki moglo zadovoljiti uvjete. Analizu tržišta ionako je bio dužan provesti prije raspisivanja natječaja", poručila je. Knežević stoga od Grada Dubrovnika traži da javnosti učini dostupnom analizu tržišta te obrazloži zbog čega su u dokumentaciji javne nabave određeni upravo takvi tehnički zahtjevi.

"Za pola milijuna eura javnog novca nije dovoljno da su vrata natječaja bila otvorena"

Prema njezinu stajalištu, ključno pitanje nije samo je li postupak formalno bio otvoren svim zainteresiranim ponuditeljima, nego jesu li postavljeni uvjeti omogućavali stvarnu konkurenciju. "Nije problem što je pobijedio jedan ponuditelj. Problem bi bio da je natječaj bio otvoren za sve, ali je samo jedan imao jelku s propisanim brojem grana i kuglica. Za pola milijuna eura javnog novca nije dovoljno da su vrata natječaja bila otvorena. Treba pokazati da su i drugi kroz njih mogli proći", zaključila je Viktorija Knežević.