Nasukao se katamaran na naš otočić, posada evakuirana

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), zaprimila je u subotu, 23. svibnja u 23.32 sati, dojavu o pomorskoj nezgodi dvotrupne brodice (katamaran), 'Belle Amie', hrvatske zastave, koja se nasukala na otočić Mažirina, u blizini otoka Žirja.

Uslijed nasukavanja, na katamaranu dužine oko 14 metara nastala su oštećenja trupa i prodor mora.

Nastavkom plovidbe katamaran je zbog pojačanog primanja mora usmjeren prema uvali Muna, na otoku Žirju te je voditelj dolaskom do Rta Muna namjerno nasukao katamaran u plićak, kako bi se spriječilo potpuno potonuće.

Katamaran je trenutno u polupotopljenom položaju, osiguran je i privezan na poziciji nasukavanja, gdje nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša.

U trenutku pomorske nezgode na plovilu se nalazilo devetero članova posade, svi državljani Republike Austrije, među kojima nema ozlijeđenih. Svi članovi posade evakuirani su i prevezeni na obalu.

Istražitelji Lučke kapetanije Šibenik na mjestu nasukavanja započeli su očevid o uzrocima ove pomorske nezgode te je u dosadašnjem postupku ustanovljen prekršaj u domeni sigurnosti plovidbe, dok je voditelju plovila izdan prekršajni nalog, koji je odmah i plaćen.

Nakon provjere oštećenja trupa i stanja konstrukcije katamarana, poduzet će se daljnje komercijalne aktivnosti s ciljem odsukavanja i teglja plovila, sa trenutne pozicije.