Našu influencericu potresla smrt školskog kolege Kristiana Periša: "I sama sam razmišljala o odlasku u bolnicu u kojoj je preminuo"

Smrt 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša, koji je preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu, izazvala je brojne reakcije javnosti. Među onima koje je ova tragedija posebno pogodila je Jelena Bonkulović, koja je Kristiana poznavala još iz osnovnoškolskih dana.

Na Instagramu je podijelila osobno svjedočanstvo, prisjetila se zajedničkog djetinjstva i otvorila pitanje sigurnosti ljudi koji se zbog psihičkih teškoća odluče potražiti stručnu pomoć.

Kristian Josip Periš, nekadašnji atletičar, diplomirani kineziolog i trener, preminuo je 21. listopada u zagrebačkoj Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, poznatoj i kao Jankomir.

U sklopu istrage njegove smrti četvorica medicinskih tehničara uhićena su zbog sumnje na teško ubojstvo. Točne okolnosti događaja utvrđuju se u kaznenom postupku.

Sjećanje na dječaka kojeg je poznavala iz školskih klupa

U objavi na Instagramu prisjetila se Kristiana kao dobrog i pažljivog dječaka. Posebno joj je ostalo u sjećanju to što je prema njoj bio korektan i obziran, čak i u razdoblju kada se, kako je opisala, osjećala povučeno i nesigurno.

Prisjetila se i njegovih dječačkih snova. Kristian je, prema njezinim riječima, svojedobno želio postati pilot.

Upravo su ta sjećanja dala dodatnu težinu vijestima o njegovoj smrti. Za Bonkulović on nije bio samo ime iz medijskih naslova, nego osoba koju je poznavala u jednom od najranijih razdoblja života.

"I sama sam razmišljala o odlasku u tu bolnicu"

Bonkulović je progovorila i o vlastitim teškim trenucima te iskustvu suočavanja s psihičkim poteškoćama. Otkrila je da je i sama u jednom razdoblju razmišljala o dobrovoljnom odlasku na liječenje u Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan. Zbog toga su je vijesti o Kristianovoj smrti posebno uznemirile. U svojem osvrtu naglasila je koliko je osobi koja prolazi kroz psihičku krizu važno vjerovati da će na mjestu na kojem traži pomoć dobiti razumijevanje, stručnu skrb i sigurnost.

- Možda će nekoga šokirati ono što ću napisati, ali i ja sam se nedavno nalazila na mjestu na kojem više nisam vidjela izlaz. Moje misli postajale su sve glasnije. Mislila sam da bi svima bilo lakše kada bih nestala, kada bih se ubila. Htjela sam se dobrovoljno prijaviti tamo, baš u tu istu bolnicu.

Znam kako izgledaju noći bez sna, borba s vlastitim mislima i osjećaj da više ne možeš izdržati.

Ne znam kroz što je Kristian prolazio, ali znam da nitko tko dođe potražiti pomoć ne zaslužuje doživjeti dodatnu patnju upravo ondje gdje bi trebao biti zaštićen - navela je.

Pitanje koje nadilazi jednu tragediju

Bonkulović je izrazila zabrinutost zbog okolnosti Kristianove smrti, ali i zbog mogućeg utjecaja takvih vijesti na osobe koje razmišljaju o traženju psihijatrijske pomoći.

- Sjećam ga se iz osnovne škole. Bio je dobar prema meni, nikada me nije zadirkivao zbog toga što sam bila tiha i sramežljiva. Sjećam se kako nam je pričao da želi postati pilot, još prije nego što se preselio u Zagreb kako bi ostvario taj san.

Imao je snove. Imao je budućnost pred sobom.

Ne želim da njegova smrt postane još jedna vijest koju ćemo zaboraviti za nekoliko dana. Ne želim da se o mentalnom zdravlju govori samo kada se dogodi tragedija.

Najviše ne želim da se ljudi koji se bore s vlastitim mislima boje zatražiti pomoć jer se pitaju jesu li ondje uopće sigurni - navodi u objavi.

Emotivan oproštaj i poruka obitelji

Na kraju svojeg obraćanja Bonkulović je izrazila sućut Kristianovoj obitelji i svima koji su ga poznavali.

- Kristian nije smio postati još jedna priča koja će nas potresti, a zatim ćemo nastaviti živjeti kao da se ništa nije dogodilo.

Obitelji i svima koji su ga voljeli iskrena sućut.

Počivaj u miru - napisala je.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Jelena (@jelenabonkulovic)