Nastavnici ne rade s darovitim učenicima jer ne znaju kako?

Prije nekoliko godina poslali smo upitnik s 20ak pitanja na mail adrese škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji i zamolili ravnatelje, stručne suradnike, učitelje i nastavnike da odvoje malo vremena i odgovore na pitanja o svom radu s darovitim i ostalim učenicima. Kao glavni razlog zašto u svakodnevnoj nastavi ne rade više i drugačije s visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima naši nastavnici navode: jer nisu educirani za rad s njima. I zaista, većina studija nastavničkog smjera u RH nema kolegij o strategijama rada s darovitim učenicima, a ukoliko ga i ima, radi se o izbornom kolegiju.

Centar izvrsnosti u našoj županiji djeluje već 10 godina, a glavni nam je cilj uspostava sustava podrške cjelovitom razvoju visokomotivirane i potencijalno darovite djece i mladih. Prvi korak na tom putu je osposobljavanje odgojno-obrazovnih djelatnika kako bi oni mogli identificirati darovite učenike u svojim učionicama, ali i kako bi mogli svoje ideje provesti u djelo: obogatiti svoju svakodnevnu nastavu, izvannastavne i izvanškolske programe te osmisliti programe i projekte namijenjene specifično za ovu skupinu djece. Stoga smo u školskoj godini 2020./21. osmislili Program usavršavanja za rad s darovitim učenicima, u kojem je do sada sudjelovalo gotovo 600 odgojno-obrazovnih djelatnika u 20 ciklusa provedenih u RH i BiH, od čega četiri u našoj županiji.

Program je nastao kao odgovor na potrebe utvrđene na terenu, usklađen je sa zakonskim okvirom i reformama školstva, odnosno, nije preuzet iz stranog, nekompatibilnog modela, nego je kreiran baš za naš sustav odgoja i obrazovanja. Kroz šest tematski podijeljenih modula polaznici se upoznaju sa svakim korakom u procesu pružanja podrške, najprije teorijski kroz predavanja, a zatim praktično kroz radionice i izradu zadataka između modula.

Cijeli program usavršavanja traje tri mjeseca, a namijenjen je odgojno-obrazovnim djelatnicima osnovnih i srednjih škola. Provodimo ga u četiri različite forme: za Timove (najmanje pet djelatnika iste škole), za mentore, za stručne suradnike psihologe te u formi individualno & virtualno u e-kolegiju za sve one koji žele raditi samostalno i vlastitim tempom. Cijela edukacija završava predstavljanjem razvojnih planova rada s darovitima uključenih Timova ili polaznika, što je izvrsna prilika za razmjenu ideja, iskustava te za međusobno povezivanje i umrežavanje.

Sudjelovanje u Programima usavršavanja moguće je financirati samostalno ili ga može financirati ustanova iz koje djelatnik dolazi. Po završetku Programa usavršavanja ostajemo na raspolaganju kao kritički prijatelji, suradnici ili partneri na različitim projektima, ukoliko polaznici pokažu interes za to.

Više detalja o Programima usavršavanja možete saznati na našim službenim stranicama ili direktnim upitom na info@ci-sdz.hr. Prijave za jesenske cikluse otvorene su do kraja rujna, rezervirajte svoje mjesto!