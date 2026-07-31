Velike količine opasnog dima nakon požara: Građanima upućen hitan apel

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije izdao je izvanredno priopćenje zbog požara koji je izbio na području Prgometa, a zahvatio je odlagalište otpada.

Zbog izgaranja različitih vrsta otpada u zrak se oslobađaju velike količine dima, pa iz Zavoda upozoravaju građane da izbjegavaju svako izlaganje zadimljenom zraku.

Građanima se preporučuje da zatvore prozore i vrata svojih domova te izbjegavaju boravak na otvorenom u područjima zahvaćenima dimom.

Poseban oprez savjetuje se osobama koje imaju bolesti dišnog sustava. Ako je nužno izaći na otvoreno, preporučuje se korištenje zaštitne maske kako bi se smanjilo udisanje dima i lebdećih čestica.

Iz Zavoda ističu kako je najvažnije udaljiti se iz zadimljenog područja te u njemu ostaviti samo vatrogasce i druge službe osposobljene za intervencije u ovakvim situacijama.

Upozorenje je proslijeđeno putem Županijskog centra 112 Split, a građani se pozivaju da prate upute nadležnih službi do završetka intervencije.