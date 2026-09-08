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Nastavljeno suđenje Srđanu Mlađanu: Tereti ga se da je iz zatvora planirao nova ubojstva

Već izdržava kaznu od 27 godina zatvora
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Na Županijskom sudu u Varaždinu danas je nastavljeno suđenje Srđanu Mlađanu, trostrukom ubojici koji već izdržava dugogodišnju zatvorsku kaznu.

U ovom postupku Mlađanu se sudi zbog poticanja na ubojstvo i poticanja na otmicu. Prema optužnici, tereti ga se da je iz zatvora poticao na ubojstva te planirao otmice svjedoka i članova njihovih obitelji. Ako bude osuđen, prijeti mu dodatna kazna do 20 godina zatvora.

Ključni svjedok njegov bivši zatvorski cimer

Jedan od ključnih svjedoka tužiteljstva je Željko Bijelić, Mlađanov kum i bivši cimer iz ćelije u Kaznionici u Lepoglavi.

Na jednom od ranijih ročišta u središtu postupka bila je i bilježnica oduzeta u zatvoru, za koju se sumnja da je sadržavala popis osoba koje je Mlađan namjeravao ubiti.

Dio dosadašnjih rasprava održan je bez javnosti radi zaštite svjedoka i osjetljivih dokaza.

Već izdržava kaznu od 27 godina zatvora

Mlađan već služi kaznu od 27 godina zatvora zbog trostrukog ubojstva, pljačke banke i otmica.

Prva dva ubojstva počinio je 1998. godine, kada je imao 16 godina. U Petrinji je ubio vršnjakinju Elizabetu Šubić, a nekoliko tjedana poslije u Sisku umirovljenika Petra Jančića.

Godine 2002., nakon što je tijekom izdržavanja kazne bio pušten iz zatvora, ubio je policajca Milenka Vranjkovića, pobjegao te zatočio taoce na zagrebačkim Ravnicama.

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