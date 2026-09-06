Nastavljen crni niz: Sudarili se automobil i motocikl, jedna osoba poginula

Teška prometna nesreća dogodila se u nedjelju navečer na državnoj cesti D1 u Rakovom Potoku, a jedna je osoba smrtno stradala. Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 20.20 sati na D1, iz smjera Jastrebarskog prema Samoboru. U sudaru su sudjelovali osobni automobil i motocikl.

Jedna osoba smrtno je stradala, a policija na mjestu događaja obavlja očevid nakon kojeg bi trebalo biti poznato više informacija o okolnostima nesreće. Zbog nesreće državna cesta D1 od 20.50 sati u potpunosti je zatvorena za promet.

Hrvatski autoklub također navodi da je zbog prometne nesreće u Rakovom Potoku promet na staroj karlovačkoj cesti obustavljen te se odvija obilazno uz regulaciju prometne policije, piše Večernji list.