Nastavljaju se radovi na istoku Splita: Jedna ulica će biti raskopana do kraja kolovoza, evo što se mijenja u prometu

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ , trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe naselja Žrnovnica. Radovi su obuhvaćeni ugovorom P2, koji nosi naziv „Odvodnja i vodoopskrba naselja Žrnovnica i Korešnica“

- Obavještavamo građane da su radovi u Starčevićevoj ulici u Žrnovnici započeli prošloga tjedna te će, prema planu, trajati do 31. kolovoza 2026. godine.

Izvođenje radova organizirano je u tri faze, a tijekom njihova trajanja na snazi će biti privremena regulacija prometa uz semaforski režim. Zbog radova autobusna linija privremeno će prometovati Perunovom ulicom do autobusnog okretišta u Žrnovnici.

Molimo sve sudionike u prometu i stanovnike ovog područja za dodatni oprez, strpljenje i razumijevanje tijekom izvođenja radova. Svjesni smo da ovakvi zahvati privremeno otežavaju svakodnevno funkcioniranje, no njihovim završetkom osigurat će se kvalitetnija i pouzdanija vodno-komunalna infrastruktura te bolji uvjeti života za stanovnike Žrnovnice - izvijestili su iz VIK-a.