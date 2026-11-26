Nakon što je Planinarska udruga Dinaridi javno izrazila nezadovoljstvo zbog uklanjanja udruge kao upravljača planinarskog skloništa „Puma” na Velikoj Duvjakuši na Dinari, a HGSS Stanica Split odbacila njihove tvrdnje, za Dalmaciju Danas oglasio se i Hrvatski planinarski savez (HPS).

Podsjetimo, Dinaridi tvrde da su uklonjeni iz evidencije upravljača objekta u čijoj su izgradnji sudjelovali od samog početka, uloživši tisuće sati volonterskog rada i vlastite resurse.

Iz HGSS Stanice Split prethodno su poručili da skloništem upravljaju na temelju ugovora iz 2012. godine te odbacili tvrdnju da su od HPS-a zatražili izmjenu podataka u evidenciji planinarskih objekata.

Sada je stigao i odgovor Hrvatskog planinarskog saveza, iz kojeg tvrde da su Dinaridima još tijekom ove godine odgovorili na pitanja vezana uz upravljanje skloništem.

HPS: Začuđuju nas pitanja novinara

Iz Hrvatskog planinarskog saveza na početku odgovora osvrnuli su se na novinarske upite o ovom slučaju.

„Vezano uz Vaše upite, prije svega zapažamo da su Vaša pitanja potpuno identična pitanjima drugih novinara s drugih portala – a također i pitanjima koja je na adresu našeg saveza svojevremeno (u lipnju i kolovozu ove godine) poslala Planinarska udruga Dinaridi. Začuđuje nas to jer je toj udruzi na sva pitanja tada bilo jasno odgovoreno, čime je tema iscrpljena i zaključena”, navode iz HPS-a.

Pozivaju se na ugovor iz 2012. godine

Poput HGSS Stanice Split, i Hrvatski planinarski savez poziva se na „Ugovor o sufinanciranju postavljanja skloništa Dinara - Velika Duvjakuša te upravljanju i održavanju”, sklopljen 17. prosinca 2012. godine između Hrvatske gorske službe spašavanja i HGSS Stanice Split.

Iz HPS-a citiraju treći članak tog ugovora:

„Stranke suglasno utvrđuju da planinarsko sklonište postavljeno i opremljeno sredstvima isplaćenima na temelju ovog Ugovora, predstavlja isključivo vlasništvo HGSS-a. HGSS povjerava poslove upravljanja i redovitog održavanja istog Stanici Split, koja se obvezuje istim upravljati pažnjom dobrog gospodara, što uključuje i vršenje svih hitnih popravaka.”

Kako navode, upravo je na temelju tog ugovora HGSS Stanica Split upisana u Registar planinarskih objekata koji vodi Hrvatski planinarski savez.

Tvrde i da je Planinarska udruga Dinaridi bila upoznata s tim okolnostima, pozivajući se na dopise koje je sama udruga objavila na svojoj Facebook stranici.

Iz HPS-a odbacuju teze o protupravnom ili neodgovornom postupanju te o oduzimanju prava na korištenje objekta koji je otvoren svima pod jednakim uvjetima.

Ističu doprinos članova Dinarida

U Hrvatskom planinarskom savezu ističu da u cijelosti podržavaju aktivnosti HGSS-a usmjerene na povećanje sigurnosti u hrvatskim planinama, uključujući izgradnju i uređenje planinarskih skloništa.

Podsjećaju i na obilježavanje 70. obljetnice HGSS Stanice Split, u čijem su sastavu djelovali i planinari iz Planinarske udruge Dinaridi.

Njihov doprinos prepoznaju kroz sudjelovanje u akcijama spašavanja, ali i izgradnji te uređenju brojnih planinarskih skloništa na Dinari.

„Također posebno ističemo da je svako planinarsko sklonište po svojoj funkciji važan sigurnosni objekt javne namjene koji mora biti dostupan ne samo članovima planinarskih udruga nego i svim drugim posjetiteljima planina”, poručuju iz HPS-a.

Tvrde da nastala situacija neće utjecati na dostupnost skloništa planinarima, njegovo održavanje ni buduće korištenje.

Tko je, kada i zašto mijenjao podatke u registru? HPS predlaže zajedničku konferenciju za medije

Međutim, konkretni odgovori na pitanja o okolnostima promjene podataka u evidenciji planinarskih objekata zasad su izostali.

Iz Hrvatskog planinarskog saveza u svom su se odgovoru zapitali i jesu li novinarska pitanja potekla od Planinarske udruge Dinaridi.

„Za ostala pitanja tko je, kada, kako, zašto i sl. nešto napravio, brisao, mijenjao i sl. koje ste nam poslali, slobodni smo se zapitati je li vam ih dostavila Planinarska udruga Dinaridi ili pitanja proizlaze iz Vašeg saznanja nekog novog neposrednog interesa javnosti za funkcioniranje skloništa ‘Pume’ na Velikoj Duvjakuši”, navode.

Dodaju da su spremni odgovoriti i na ta pitanja, ali uz iznošenje drugih činjenica koje smatraju relevantnima za razumijevanje cijelog slučaja.

Predložili su i održavanje zajedničke konferencije za medije, pod uvjetom da na nju pristanu predstavnici Planinarske udruge Dinaridi i HGSS Stanice Split.

HPS otvorio novo pravno pitanje: Što kaže zakon koji je na snazi od 2023. godine?

Posebno zanimljiv dio očitovanja Hrvatskog planinarskog saveza odnosi se na pitanje vlasništva nad planinarskim skloništima nakon stupanja na snagu Zakona o nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.

Iz HPS-a pozivaju se na članak 15. navedenog zakona, prema kojem su, kako navode, planinarski objekti izgrađeni na državnom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, dok onima koji se nalaze na zaštićenim područjima upravljaju javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode.

Podsjećaju da je zakon na snazi od 30. prosinca 2023. godine, a da se planinarsko sklonište „Puma” nalazi na području Parka prirode Dinara.

„Kategorije ‘vlasnik’ i ‘upravljač’ korištene u spomenutoj objavi i Vašim pitanjima, zakonski imaju potpuno drugo pravno značenje”, zaključuju iz Hrvatskog planinarskog saveza.

Time je otvoreno i dodatno pitanje odnosa ugovora sklopljenog 2012. godine i zakonskih odredbi koje su stupile na snagu jedanaest godina kasnije.

Ostaje nejasno kako se navedene zakonske odredbe konkretno primjenjuju na sklonište „Puma”, kao i tko je, kada i na temelju čega promijenio podatke o upravljaču objekta u evidenciji Hrvatskog planinarskog saveza.

Unatoč različitim stajalištima, sve tri organizacije zasad poručuju da sklonište treba ostati dostupno planinarima.