Nastavlja se rat Matijevića i Puljak: "O svemu imaš mišljenje, samo o Čistoći šutiš"

Nastavlja se žestoki javni sukob između Davora Matijevića, bivšeg SDP-ovca i danas nezavisnog vijećnika u Gradskom vijeću Grada Splita, te saborske zastupnice Centra i splitske gradske vijećnice Marijane Puljak.

Nakon nekoliko međusobnih prozivki posljednjih tjedana, Matijević je sada objavio novu podužu poruku u kojoj je Puljak prozvao zbog poslovanja splitske Čistoće tijekom mandata bivše gradske vlasti.

Njihov sukob posljednjih se dana intenzivirao na društvenim mrežama. Prije manje od tjedan dana Puljak je Matijevića javno prozvala zbog njegove pravomoćne prekršajne presude povezane s obiteljskim sukobom, na što joj je on odgovorio objavom naslovljenom "Odstupi od mene, zla ženo".

Sada je Matijević otvorio novu temu.

"Marijana, prvo počisti Čistoću"

"Marijana, nisi ti nikakva borkinja protiv klijentelizma", započeo je Matijević svoju objavu, nakon čega je iznio niz političkih optužbi na račun Puljak i Centra.

Posebno se usredotočio na nabavu biostabilizatora za splitsku Čistoću, vrijednu oko 365 tisuća eura.

O toj nabavi posljednjih se mjeseci u javnosti pojavilo više informacija i internih dokumenata. Mediji su objavili da je u pripremi troškovnika sudjelovao zaposlenik srpske tvrtke Land Friend, koja je poslije dobila posao, dok je policija od Grada Splita zatražila dokumentaciju povezanu s postupkom nabave.

Matijević je Puljak upravo zbog toga prozvao za šutnju.

"Svima dijeliš lekcije. Svugdje vidiš problem. Samo nikako da nam kažeš kako je moguće da je zaposlenik smederevske tvrtke koja je poslije dobila posao sudjelovao u pripremi dokumentacije za nabavu biostabilizatora vrijednog oko 365.000 eura", napisao je.

Prozvao i Ivicu Puljka

Matijević se u nastavku osvrnuo i na bivšeg splitskog gradonačelnika Ivicu Puljka, tvrdeći da se osobno uključivao nakon pojave problema s dokumentacijom ponude.

Objavljena interna korespondencija doista pokazuje da se tadašnji gradonačelnik uključio u komunikaciju nakon što su se pojavila pitanja oko dokumentacije ponuditelja Land Friend. Sam Puljak ranije je poručio da treba utvrditi je li u cijelom postupku prekršen zakon te da podržava da nadležna tijela sve ispitaju.

"Za druge si uvijek glasna. Kad je Čistoća u pitanju – muk", poručio je Matijević Marijani Puljak.

"Objasni zapošljavanja za vrijeme vaše vlasti"

Nezavisni vijećnik potom je proširio napad i na kadrovske odluke iz vremena vlasti Centra, iznoseći tvrdnje o zapošljavanjima osoba povezanih sa strankom i ljudima iz njihova političkog kruga.

"A kad već toliko voliš govoriti o uhljebljivanju i klijentelizmu, onda objasni i kako se za vrijeme vaše vlasti zaposlila kći vašeg gradskog vijećnika u gradskoj firmi, kako je vaš član postao voditelj projekta Žnjan, kako je tvoj kolega iz OTP-a završio kao direktor gradske firme, a 'pola' OTP-a po gradskim firmama i nadzornim odborima", naveo je Matijević.

Riječ je o Matijevićevim političkim tvrdnjama iz objave, za koje u ovoj objavi nije priložio dokumentaciju koja bi omogućila zasebnu provjeru svakog pojedinačnog navoda.

"Metlu u ruke, Marijana"

Na kraju objave Matijević je Puljak poručio da prije prozivanja političkih protivnika treba odgovoriti na pitanja vezana uz vlastitu stranku i razdoblje u kojem je Splitom upravljao Centar.

"Zato se nemoj toliko razmetati metlom. Prije nego kreneš čistiti tuđa dvorišta, počisti vlastito. A kad si već uzela metlu u ruke, kreni od Čistoće", napisao je.

Spomenuo je i njezinu saborsku plaću te ponovno posegnuo za osobnim političkim prozivkama.

"Metlu u ruke, Marijana. Vrijeme je da počistiš pred svojim vratima", zaključio je Matijević.

Inače, Matijević je već ranije najavio i tematsku sjednicu Gradskog vijeća posvećenu stanju u Čistoći te najavio da bi na nju želio pozvati sadašnjeg i bivšeg direktora tvrtke, kao i Ivicu i Marijanu Puljak, kako bi iznijeli svoju stranu priče.