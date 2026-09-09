Nastavlja se polemika oko garaže na Mejama: Bekavac odbacuje tvrdnje o pogodovanju privatnim interesima

reagirao je na posljednje javne istupe Srđana Marinića o planiranoj javnoj garaži na području Sustipana, odnosno Zvončaca. Poručio je da projekt ostaje jedan od prioriteta Gradskog kotara Meje te odbacio povezivanje dinamike njegove realizacije s navodnim pogodovanjem privatnim interesima.Marinić je ranije otvorio pitanje sudbine javne garaže na Zvončacu, upozorivši na realizaciju privatnog projekta na tom području i zatraživši odgovor je li Grad odustao od planirane javne garaže. Bekavac smatra da takve tvrdnje, bez konkretnih dokaza, stvaraju nepotrebne političke prijepore uoči kotarskih izbora.

„Povezivanje dinamike realizacije javne garaže na Sustipanu, odnosno na području Zvončaca, s navodnim pogodovanjem privatnim interesima, bez iznošenja ikakvih dokaza, ne doprinosi ni odgovornom političkom dijalogu ni realizaciji projekta koji je iznimno važan za stanovnike Meja”, poručio je Bekavac.

Zašto su prednost dobile druge garaže?

Bekavac ističe da je garaža na Sustipanu preduvjet za cjelovito uređenje prometa u mirovanju na Mejama, ali smatra razumljivim da gradska uprava pri određivanju redoslijeda velikih prometnih projekata mora sagledavati potrebe cijeloga Splita.

Prema njegovim riječima, u ovoj su fazi prednost dobile Park & Ride garaža na Lovrincu i Park & Walk na Turskoj kuli, odnosno Lovretu, zbog većeg kapaciteta i njihove uloge u smanjenju broja automobila koji svakodnevno ulaze u središte grada.

Dodaje da je na dinamiku ostalih projekata utjecala i realizacija garaža čija je izgradnja, kako tvrdi, bila ugovorena u mandatu prethodne gradske vlasti bez prethodno osiguranog financiranja.

„Takav redoslijed realizacije ne znači odustajanje od garaže na Sustipanu, dapače”, naglasio je.

„Privatna i javna garaža ne isključuju jedna drugu”

Bekavac navodi da Gradski kotar Meje održava dijalog s gradskom upravom i Split parkingom te da javna garaža ostaje među važnim projektima u planovima daljnjeg razvoja sustava javnih garaža.

Istodobno podržava privatne inicijative koje mogu pridonijeti rješavanju problema parkiranja, pod uvjetom da su usklađene s prostornim planovima, prometnim potrebama i interesima stanovnika.

Smatra da privatna i javna garaža ne moraju biti konkurencija jer imaju različite uloge. Privatni projekt, prema njegovu tumačenju, prvenstveno odgovara na potrebe posjetitelja, korisnika komercijalnih sadržaja i kratkotrajnog parkiranja, dok javna garaža stanovnicima može osigurati povlaštene pretplate, pristupačnije cijene i dugoročnu stabilnost uvjeta korištenja.

Garaža bi trebala donijeti i novi javni prostor

Bekavac podsjeća da planirani javni projekt na Sustipanu ne obuhvaća samo parkirališna mjesta, nego i uređenje zelenog, svima dostupnog prostora na krovnoj površini, sa sportskim, rekreativnim i dječjim sadržajima.

„Naš je stav potpuno jasan: od garaže na Sustipanu ne odustajemo. Ona će biti među najvažnijim prioritetima Gradskog kotara Meje i u sljedećem razdoblju, kao što će i Grad Split nastaviti s daljnjim koracima kako bi se taj projekt realizirao”, zaključio je Bekavac.

U objavi nije naveo konkretan rok početka izgradnje javne garaže, njezinu trenutačnu fazu pripreme ni iznos osiguranih sredstava.