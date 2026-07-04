Nastavlja se krah poljoprivrede: Manje soje, kukuruza, krumpira i svinja

Fizički obujam poljoprivredne bruto proizvodnje lani je pao za 2,7 posto u odnosu na predlani, otkrivaju novi podaci Državnog zavoda za statistiku.

Biljna proizvodnja pritom je bila manja za 2,6 posto, a stočna proizvodnja za 2,7 posto.

Proizvodnja soje pritom je pala za oko 23 posto, kukuruza za 19 posto, a krumpira za oko 18 posto. Rasla je proizvodnja pšenice (28 posto), grožđa (26 posto) i suncokreta (12 posto), piše Danica.

Svinja smo uzgojili 13 posto manje nego pretprošle godine, a proizvodnja mlijeka količinski je pala za tri posto. Rasla je proizvodnja goveda (tri posto) i peradi (devet posto).

U ukupnoj bruto proizvodnji u prošloj godini biljna proizvodnja sudjeluje s oko 55 posto, a stočna proizvodnja s otprilike 45 posto, navodi u petak Državni zavod za statistiku.