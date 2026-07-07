Nastavak uspješne suradnje AAD-a Rijeka i Zvjezdanog sela Mosor: Tehnološka nadogradnja i promatranje egzoplaneta

Akademsko astronomsko društvo Rijeka (AAD Rijeka) i udruga Zvjezdano selo Mosor uspješno nastavljaju svoju dugogodišnju suradnju kroz nove, napredne istraživačke i tehničke projekte. Zvjezdarnicu na Mosoru trenutačno posjećuju članovi riječkog društva – predsjednik udruge dr. sc. Lovro Pavletić te istaknuti članovi Tony Glavaz i Dino Gržinić. U ime Zvjezdanog sela Mosor domaćini su im astronom-animator Zoran Knez i tajnik Tomislav Nikolić.

Glavni fokus ovog posjeta usmjeren je na dvije ključne aktivnosti: pokretanje programa promatranja egzoplaneta metodom tranzita i redovno održavanje kamera Globalne meteorske mreže. U kupoli zvjezdarnice Zvjezdanog sela Mosor postavlja se sofisticirani prijenosni teleskop. Ova oprema omogućuje precizno praćenje i fotometrijsko snimanje ekstrasolarnih planeta (egzoplaneta), čime se istraživački kapaciteti lokacije unaprijeđuju.

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Riječki astronomi također obavljaju nužne popravke i kalibraciju specijalnih kamera koje na Mosoru djeluju u sklopu Globalne meteorske mreže. Ove kamere svake vedre noći automatski snimaju nebo radi detekcije, praćenja i analize putanja meteora.

Ovim aktivnostima nastavlja se izvrsna sinergija između dvije astronomske udruge, s ciljem jačanja tehničke infrastrukture, unaprjeđenja znanstveno-popularnih programa te aktivnog doprinosa globalnoj znanstvenoj zajednici kroz prikupljanje vrijednih astrofizičkih podataka.