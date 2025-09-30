Nastavak serije za kojom ludi svijet snimat će se u Dalmaciji! Traje potraga za statistima

U Dubrovniku i okolici tijekom listopada i studenoga snimat će se poznata američka TV serija, a produkcija je sad otvorila prijave za statiste.

Kako piše dubrovackidnevnik.hr, Dubrovnik će biti domaćin hit serije, a zainteresirani se mogu javiti i za statiranje.

Sudjelovati mogu muškarci i žene svih dobnih skupina, kao i osobe različitih etničkih pripadnosti. Zainteresirani se mogu prijaviti putem obrasca na poveznici koju je objavio organizator snimanja.

Kako je ranije najavljeno, popularna Netflixova tinejdžerska akcijsko-avanturistička serija Outer Banks završit će petom sezonom, koja će se od kraja listopada do sredine studenog snimati u Dubrovniku, objavio je dubrovniknet. Prema riječima scenarista, upravo će ovo poglavlje biti najuzbudljivije do sada.

Outer Banks je američka tinejdžerska serija koja spaja avanturu, misterij i romansu. Radnja prati grupu prijatelja iz Sjeverne Karoline, poznatih kao Pogues, koji tijekom ljeta kreću u potragu za blagom povezanim s nestankom oca jednog od njih.

Kako je riječ o seriji s milijunskim brojem mladih fanova, očekuje se da bi dolazak filmske ekipe mogao privući i još veći broj posjetitelja u Dubrovnik, u kojem je snimana i serija 'Igra prijestolja'.