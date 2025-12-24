Nastavak blagdanske fešte u Trogiru: Dalmatino i Sandi na pozornici Zimske Adventure

Zimska Adventura u Trogiru nastavlja se bogatim glazbenim programom koji i u danima nakon Božića donosi vrhunsku zabavu i blagdanski ugođaj na središnjem gradskom trgu.

U petak, 26. prosinca, s početkom u 21 sat, na pozornicu Zimske adventure stiže popularna grupa Dalmatino, poznata po emotivnim hitovima i snažnoj povezanosti s publikom. Posjetitelje očekuje večer ispunjena glazbom, pozitivnom energijom i pravim mediteranskim ugođajem.

Već sljedeće večeri, u subotu, 27. prosinca, također s početkom u 21 sat, nastupa Sandi, koji će svojim repertoarom i nastupom dodatno zagrijati blagdansku atmosferu i osigurati još jednu večer dobre zabave za sve generacije.

Zimska Adventura u Trogiru i dalje ostaje središnje mjesto druženja tijekom blagdanskog razdoblja, nudeći raznovrstan program, glazbena događanja i jedinstveni ambijent prigodno ukrašene povijesne gradske jezgre.

Pozivamo sve građane i posjetitelje da se pridruže i uživaju u nastavku adventskog programa u Trogiru.