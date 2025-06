Našli smo dućan u Splitu koji radi. Ogromna je gužva i stvaraju se veliki redovi. Evo prizora

Danas, na blagdan Tijelova, koji se u Hrvatskoj obilježava i kao državni praznik, većina trgovina širom zemlje zatvorila je svoja vrata. Gotovo svi veći trgovački lanci odlučili su ne raditi, što je mnogima koji su zaboravili obaviti kupnju na vrijeme prouzročilo dodatnu glavobolju.

No, jedan dućan ipak radi – i to punom parom. Riječ je o trgovini Studenac u Stobreču, koja je, čini se, danas mngima jedina oaza za one koji su ostali bez osnovnih namirnica ili su se tek jutros sjetili da im nešto nedostaje.

Gužve su velike, a kupci neprestano ulaze. Redovi se stvaraju već na ulazu, a atmosfera u trgovini podsjeća na predblagdanske dane. Ljudi strpljivo čekaju na blagajnama, a osoblje jedva stiže sve opslužiti.

Kako izgleda gužva u dućanu – pogledajte u nastavku.