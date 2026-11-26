Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela općeg kriminaliteta Policijske uprave šibensko-kninske, u suradnji s kolegama iz Policijske postaje Knin, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede na štetu 27-godišnjaka.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 26-godišnjak 15. studenoga u noćnom klubu u Kninu fizički napao 27-godišnjeg policijskog službenika koji se u tom trenutku nalazio izvan službe te ga pritom teško ozlijedio.

Istodobno su trojica muškaraca u dobi od 36, 34 i 26 godina fizički napala dvojicu muškaraca u dobi od 26 i 27 godina koji su bili u društvu ozlijeđenog policajca.

Napad nije povezan s obavljanjem policijske dužnosti

Policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila da napad na 27-godišnjeg policijskog službenika nije bio povezan s obavljanjem njegove policijske dužnosti.

Ozlijeđenom 27-godišnjaku pružena je liječnička pomoć u Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ u Kninu, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede, nakon čega je pušten na kućnu njegu.

Četvorica muškaraca obuhvaćena policijskim postupanjem

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 26-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Protiv njega je podnesen i optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Šibeniku zbog prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Zbog prekršaja iz istog članka zakona uhićena su i preostala trojica muškaraca, u dobi od 36, 34 i 26 godina, koji su uz optužne prijedloge dovedeni na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku.