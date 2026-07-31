Naši veslači briljirali u kvalifikacijama: Hrvatska ima dva finala za medalju

Hrvatski četverac na pariće Mahmutović, Bošković, Martin, Talaja pobjedom u svojoj kvalifikacijskoj skupini ušao je u A finale Europskog veslačkog prvenstva u talijanskom Vareseu. Za medalju će se boriti sutra u 12.47.

Nastup u A finalu izborila su i braća Sinković u dvojcu na pariće. Oni su danas odveslali dvije utrke. U kvalifikacijskoj su skupini bili drugi, a u polufinalnoj skupini treći. Finale ih čeka sutra u 11.34.

Posljednji, šesti u svojoj skupini bili su braća Lončarić u dvojcu bez kormilara i David Šain u samcu. Lončarići će sutra u 9.20 veslati u B finalu, a Šain deset minuta ranije u C finalu.