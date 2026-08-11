Naši najtradicionalniji gosti sve manje biraju Dalmaciju. Direktor TZ-a otkriva mogući razlog

Dok se diljem obale posljednjih tjedana vode rasprave o tome je li ovogodišnja turistička sezona podbacila, Omiš u samoj špici ljeta bilježi rast turističkog prometa.

U srpnju je na području Omiša ostvareno tri posto više turističkih dolazaka i četiri posto više noćenja nego u istom mjesecu prošle godine, otkrio nam je direktor Turističke zajednice Grada Omiša Ivan Pavković.

No iza ukupnog rasta krije se zanimljiva promjena u strukturi gostiju. Najviše turista u Omiš i dalje stiže s tradicionalno važnih europskih tržišta, prije svega iz Poljske i Njemačke, dok je istodobno zabilježen pad broja gostiju iz Češke.

Česi godinama među najvjernijim gostima

Riječ je o posebno zanimljivom trendu jer su upravo Česi tradicionalno među najvažnijim gostima Omiša.

Prema podacima iz Plana upravljanja destinacijom Omiš, Poljska je 2024. bila uvjerljivo najveće emitivno tržište Omiša s 22,29 posto ukupnih turističkih dolazaka. Na drugom mjestu bila je Njemačka s 15,82 posto, dok je Češka zauzimala treće mjesto s udjelom od 8,54 posto.

Ovoga ljeta situacija se, međutim, mijenja.

"Najveći broj gostiju dolazi nam iz Poljske i Njemačke. Broj Čeha je pao, i to ne samo u Omišu nego i na području cijele Splitsko-dalmatinske županije. Naši najtradicionalniji gosti dolaze u manjem broju", kazao nam je Pavković.

Zašto se dio čeških turista ove godine odlučio za druge destinacije, zasad nije moguće jednoznačno utvrditi.

"Ne znamo zašto pada broj Čeha, kao što ne znamo ni zašto je Poljaka više. Moguće je da je riječ o ekonomskoj situaciji u Češkoj i cijenama kod nas", kaže direktor omiške Turističke zajednice.

Unatoč promjenama na pojedinim tržištima, ukupne srpanjske brojke za Omiš zasad su pozitivne. Grad je u glavnom mjesecu ljetne sezone zabilježio tri posto više dolazaka i četiri posto više noćenja nego prošle godine.

Promjena strukture gostiju pritom će biti jedan od trendova koje će biti zanimljivo pratiti do kraja sezone, posebno kada je riječ o češkom tržištu, koje je desetljećima jedno od tradicionalno najvažnijih za hrvatski Jadran.