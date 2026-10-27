Naši glazbenici se prisjetili trogirskog slavuja: "Ne'š ti Pavarottija"

Postoje glasovi koje ni vrijeme ne može utišati. Glasovi koji ostaju u pjesmama, u kamenu starih gradova i u sjećanjima ljudi koji ih nikada nisu prestali voljeti. Jedan od takvih bio je glas Vinka Coce. Trogirski slavuj, čovjek čiji je tenor u sebi nosio sve ono što Dalmaciju čini posebnom. Otišao je prije trinaest godina, ali njegove pjesme nisu otišle s njim. I danas, kada čujemo prve taktove, čini se kao da je ponovno među nama.

''Papir izblijedi ili požuti, ali njegove pjesme će se pjevati i dalje. On je otišao s ovog svijeta, ali iz mog srca neće nikada'', govori Janja.

Njegov životni put nije počeo pod reflektorima. Počeo je u Trogiru, uz školu, rad u brodogradilištu i pjesmu kojoj nije mogao odoljeti. Kao dječak učio je svirati klarinet, a završio je solo pjevanje. Klapi Trogir pridružio se u 70-ima, a talent ga je odveo i do profesionalnog zbora splitskog HNK-a, a potom i solističke karijere. Pjevao je i u operi te tako i zaslužio nadimak trogirski Pavaroti, a njegov glas imao je širinu svjetskih pozornica.

''Da je Vinko Coce išao učiti pjevanje, ne'š ti Pavarottija, ali on je bio vezan za svoj Trogir, za svoju klapu, za svoje misto i svoju Dalmaciju.'', kaže Ibrica Jusić.

''Coce je naš dalmatinski dragulj, slavuj i ne smije nikad biti zaboravljen.'', izjavila je Zorica Andrijašević Donna.

A osim vrhunskog glasa, trogirskog tenora krasio je i dobar smisao za humor pa anegdota s njim nikad nije nedostajalo.

''Kako su imali puno koncerata, ali su na različitim mjestima mijenjali repertoar i onda je on pitao Žaru Tičinovića 'koja je iduća?', a govori Žare 'Sićaš li se di je lungo Mare'. Govori njemu Coce 'da se sićam oli bi te pita koja je iduća'., prisjetio se Marko Pecotić Peco.

''Zečić vozi i idu prema jednoj janjičarskoj zadruzi na Klisu, već su prije toga bili negdje i sad je na suvozačevom mjestu Vinko. Govori on Zeki: 'Zeko, siči okuke, cikat ćeš mi vino.'', govori Đani Stipaničev za Showbuzz.