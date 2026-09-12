Naselje na Braču spasila odluka vatrogasnog zapovjednika: "Time je spriječio prebačaj požara"

Još jedan težak dan je iza dalmatinskih vatrogasaca jer se ponovno razbuktao golemi požar na Braču.

Vatrena buktinja dosad je progutala nevjerojatnih 3000 hektara, tri puta više od površine zahvaćene omiškim požarom, ali srećom bez ljudskih žrtava i izgorenih objekata. Ekipa Dnevnika Nove TV provela je cijeli dan s gasiteljima.

Vatra je buknula u blizini Ložišća na otoku Braču. Zbog jakog vjetra počela se približavati naseljima Ložišća i Bobovišća.

"Vjerujemo u kišu"

"I vjetar nam igra, ne ide na ruku, ali dajemo sve od sebe, borimo se i vjerujemo, a u što možemo vjerovati nego u samu kišu. Vršimo rotaciju smjene, mojim kolegama iz DVD Selca nosim hranu. Rotiramo se, dajemo sve od sebe", rekao je predsjednik DVD Selca Tino Štambuk.

U jutarnjim satima angažirana su i četiri protupožarna zrakoplova

"177 vatrogasaca, 53 vozila su stalno na terenu. Sukladno požarištu tako i pregrupiramo snage. Izvršit ćemo sada izviđanje iz zraka i po sektorima. U helikopteru će biti zapovjednici sektora, tako da ćemo moći lakše prerasporediti snage", rekao je poslijepodne glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Opožareno je 3000 hektara

Požarom su zahvaćeni trava, nisko raslinje, makija i šuma, a trenutačno procijenjena opožarena površina iznosi do 3000 hektara. Gašenje je otežavao jak vjetar, zbog kojega se vatra širila prema Milni i pustinji Blaca.

"Mislim da imamo sreće što se tiče vjetra u smislu naselja i kuća. Okreće prema sjeveru, tako da vjerujem da naselje neće biti ugroženo. Trenutno nema ugroženih kuća, sve kuće su obranjene", kazao je predsjednik DVD-a Milna Toni Domazet.

Stanovnici su bili pripremljeni, ali do organizirane evakuacije stanovništva iz naselja u druga područja ili na kopno ipak nije došlo.

"Famozna odluka zapovjednika"

"Kada se iz minute u minutu vjetar izokretao i tu za svaku pohvalu je naš zapovjednik otočnog vatrogastva Nikola koji je donio famoznu odluku da zapali kontra požar i s time spriječi prebačaj požara u samo naselje Ložišća", naglasio je načelnik Općine Milna Frane Lozić.

Na terenu su sve raspoložive vatrogasne snage, a u obilazak požarišta stigao je i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.

"Što se tiče materijalne štete i ljudskih života Omiš je nemjerljiv. Ovdje hvala Bogu nema zasad posebne materijalne štete osim poljoprivrede i šumskog pojasa i hvala bogu nema što se tiče života", rekao je Boban.

Mještani i turisti potreseni su zbog požara koji se približio naseljima.

"Dosta velik je dim koji se razvlači po otoku. Ako idemo ovako u noć mislim da će biti dramatično i neizvjesno", rekao je Sretan iz Milne.

Paul iz Engleske rekao je da su vatrogasci fantastični da su jako sretni što su ovdje te im se zahvalio.

Pred vatrogascima je neizvjesna noć, a borba s vatrenom stihijom na Braču se nastavlja.