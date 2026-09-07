Našao se na Bilićevom popisu: Ovaj reprezentativac se suočio s opakom bolešću

Kapetan Dinama, 32-godišnji Josip Mišić, prvi se put našao na popisu igrača hrvatske reprezentacije koji je objavio novi izbornik Slaven Bilić, uoči nadolazećih utakmica Lige nacija. Jedan od najvažnijih igrača Modrih iza sebe ima život obilježen velikim odricanjima i teškom borbom za zdravlje, piše Story.

Njegova najveća podrška je supruga Ana, djevojački Ćibarić, s kojom se vjenčao 2017. godine u crkvi sv. Ivana Krstitelja u Županji, dok je bio igrač Rijeke. Zajedno imaju dvoje djece, no Josip nije mogao biti uz suprugu u trenucima njihova rođenja. Rođenje sina Jakova 2018. godine u Zagrebu propustio je zbog nogometnih obveza u Sportingu iz Lisabona, a dvije godine kasnije, dok je igrao za grčki PAOK, nije mogao biti prisutan ni na rođenju kćeri Mile u Vinkovcima.

Dok je igrao u Grčkoj, suočio se i s teškom bolešću. Josipu je 2020. godine dijagnosticiran karcinom testisa, a taj ga je životni udarac na neko vrijeme udaljio s terena, ali ga nije slomio. Nakon operacije i šest mjeseci pauze, uspio se vratiti nogometu.

'Operirao sam tumor testisa, ali to je sada iza mene. Bio je jako težak period, ali vratio sam se na teren i to je najbitnije', rekao je Mišić u razgovoru za Dinamovu stranicu.

Zanimljivo je da su se nogometom bavila i njegova braća Matija i Đuro. Stariji Matija završio je igračku karijeru 2024. godine te se uključio u rad BSK-a Bijelo Brdo, dok je Đuro također nogometaš i nastupa za Borac iz Kneževih Vinograda