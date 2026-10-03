Naša pjevačica otvorila dušu: Pet trudnoća nije imalo sretan kraj, a sada u 45. čeka dječaka

Glazbenica Lana Škrgatić i njezin partner Ivan Puž čekaju svoje prvo dijete, dječaka kojem se posebno raduju nakon šest godina pokušaja, razočaranja i teških trenutaka. Vijest o trudnoći dugo nisu željeli dijeliti s javnosti. Tek kada su stigli do trećeg tromjesečja, nakon svega što su prošli, dopustili su opustiti se i početi otvoreno govoriti o prinovi.

O svom putu kroz medicinski potpomognutu oplodnju, trudnoćama koje nisu završile sretno i roditeljstvu koje ih očekuje, govorili su u intervjuu za In Magazin.

Lana je priznala da je u jednom razdoblju života već bila pomirena s mogućnošću da nikada neće postati majka. Godine u kojima žene najčešće razmišljaju o majčinstvu kod nje su izgledale sasvim drukčije. Bila je članica Zabranjenog pušenja, mnogo je putovala, nije imala partnera, a o mogućnosti zamrzavanja jajnih stanica tada nije razmišljala.

"Mislila sam: ‘Neće doći taj dio, neću biti majka.‘ A kad smo se upoznali, shvatili smo da je to to. Pričali smo otvoreno o bebi i znali smo da nas čeka teži put, ali nismo očekivali da će biti toliko zahtjevno", ispričala je.

Želja za djetetom odvela ih je na dug i emocionalno iscrpljujući put. Nakon ponovljenih razočaranja, tuge i suza, ni kada je stigla trudnoća koja sada napreduje nisu se odmah mogli potpuno opustiti. Strah je bio jači od uzbuđenja pa su vijest dugo zadržali za sebe. Tek u trećem tromjesečju počeli su se istinski veseliti onome što dolazi.

Vijest o trudnoći javno su objavili tek nedavno, preko društvenih mreža. Za njih ona ne predstavlja samo dolazak djeteta, nego završetak višegodišnjeg razdoblja tijekom kojeg su više puta morali pronaći snagu za novi pokušaj.

"Mi smo jače nego što mislimo. Ležala sam s cimericom koja je imala više spontanih. Mislila sam: ‘Nema šanse da ću to proći.‘ Jako slično kao i meni. Nakon nekoliko mjeseci nađeš nadu i snagu."

Lana i Ivan došli su do točke u kojoj više nisu imali snage nastavljati istim tempom. Bili su iscrpljeni i fizički i psihički te su praktički odustali. Zbog svega što joj je prethodilo, Lana je na početku trudnoće prestala s gotovo svim aktivnostima. Povukla se i iz glazbenih obveza, iako se glazbe nije mogla potpuno odreći. Kod kuće i dalje zna sjesti za klavir s Ivanom, koji joj je tijekom cijelog procesa bio najveća podrška.

Njih dvoje povezuje i posao. Zajedno su pokrenuli pop-rock zbor za odrasle namijenjen ljudima koji žele pjevati iz zadovoljstva, a Lana kaže da im upravo sličnosti pomažu i u svakodnevnom zajedničkom životu.

"Zapravo funkcioniramo jer smo brzo shvatili koji su naši pozitivni aduti i nadopunjujemo se. Nije nam teško biti skupa. Ja sam mislila: ‘Neću muzičara, pogotovo ne bubnjara.‘ Na kraju, super je što smo slični", našalila se.

Nakon šest godina pokušavanja i pet trudnoća koje nisu imale sretan završetak, sada su usredotočeni na dolazak sina. Nakon svega što su prošli, najveća im je želja da trudnoća završi dobro te da zajedno započnu novo poglavlje kao tročlana obitelj, piše IN Magazin.