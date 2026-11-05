"Naša janjetina postaje paška, krumpir ogulinski": Evo što se događa nakon afere s otpadom u Lici

Afera s nezakonito odbačenim otpadom na području Gospića sve više pogađa ličke poljoprivrednike. Zbog narušenog ugleda regije pada prodaja domaćih proizvoda, dok pojedini nakupci, prema tvrdnjama lokalnih proizvođača, situaciju koriste kako bi ličku janjetinu, krumpir i med prodavali pod drugim podrijetlom.

Alen Zorić, dugogodišnji pčelar, član Upravnog vijeća Hrvatskog pčelarskog saveza i gospićki gradski vijećnik, upozorava da je Lika zbog afere s otpadom odjednom od područja poznatog po očuvanoj prirodi postala sinonim za ekološke probleme.

"Lošu situaciju danas zlorabe mnogi nakupci jer lička janjetina odjednom postaje paška, lički krumpir prodaje se kao ogulinski ili zagorski, a naš lički med kao uvozni", rekao je Zorić za Novi list.

Smatra da je riječ o ozbiljnoj reputacijskoj šteti koja pogađa proizvođače i na područjima udaljenima od lokacija na kojima je odbačen otpad.

"Logično je pitanje kako otpad u Gospiću može utjecati na kvalitetu krumpira u Lovincu, udaljenom tridesetak kilometara", ističe Zorić, dodajući da negativnu percepciju ličkih proizvoda iskorištavaju nakupci, prenosi N1.

Pčelari već osjećaju posljedice

Posebno su pogođeni proizvođači meda, koji se suočavaju sa znatnim padom prodaje. Zorić navodi da gospićka pčelarska udruga okuplja 95 članova, dok na području Ličko-senjske županije djeluje pet pčelarskih udruga, piše novinar Novog lista Marin Smolčić.

Njegove pčele godinama se nalaze na području uz rijeku Liku, petnaestak kilometara od lokacije na kojoj je odbačen otpad.

Naglašava da su uvedene učestale stručne kontrole kvalitete vode i zraka te da njihovi rezultati, prema njegovim riječima, ne upućuju na razlog za zabrinutost stanovnika Gospića i okolice.

Unatoč tome, negativna percepcija već ostavlja posljedice na tržištu. Zorić upozorava da kupci sve češće izbjegavaju ličke proizvode, dok lokalni poljoprivrednici trpe gospodarsku štetu.

Prema njegovim riječima, problem dodatno pogoršava način na koji se govori o ekološkoj aferi, jer se onečišćenje pojedinih lokacija povezuje s cijelom Likom, bez razlikovanja područja i stvarnih rizika za poljoprivrednu proizvodnju.