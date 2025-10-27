Naša influencerica završila na psihijatriji, dobila je tešku dijagnozu

Riječanka Ana Morena Jović na svom je Instagram profilu otvoreno progovorila o iskustvu hospitalizacije u Psihijatrijskoj bolnici Lopača kraj Rijeke.

– U ožujku ove godine dijagnosticiran mi je bipolarni poremećaj – započinje svoju ispovijest.

Opisala je kako je zbog manične epizode provela 25 dana u bolnici.

– U toj fazi govorite bez kontrole, ne spavate, osjećate se kao da ste na vrhu svijeta, kao da vas ništa ne može zaustaviti. Imala sam “trip” – nestvaran doživljaj sebe praćen halucinacijama. Mislila sam da sam postala poznata, da sam uspjela u životu i da sam riješila sve svoje probleme. Na društvenim mrežama objavljivala sam svakakav sadržaj – priznaje Ana Morena.

Dodaje i kako u bolnici vlada strogi režim:

– Nema šminkanja, nema mobitela tijekom dana, nema pranja odjeće. Ako ste prisilno hospitalizirani, prvu noć spavate zavezani. U sobama su po četiri osobe, a muškarci i žene su odvojeni.

Opisala je i svakodnevicu u bolnici:

– Jede se tri puta dnevno – doručak u osam, ručak u podne i večera u šest. Doručak je uvijek isti: mazalice, kruh, šunka. Za ručak bolonjez ili pohano meso, ali bez noževa. Hranu priprema bolnica, no kavu, mlijeko i cigarete morate imati sami, pa to donesu oni koji vam dolaze u posjet.

Posjete, kaže, traju dulje nego u drugim bolnicama – radnim danom po dva sata, a vikendom tri.

– Većina pacijenata ostaje oko 21 dan, a ja sam ostala četiri dana duže dok se nije pronašla prava kombinacija lijekova – zaključuje Ana Morena.

