Naša diva uplovila u brak s partnerom starijim 41 godinu

Hrvatska operna sopranistica Lana Kos udala se za svog dugogodišnjeg partnera, slavnog talijanskog opernog redatelja Giancarla del Monaca u Sankt Peterburgu.

Vijest je podijelila na društvenim mrežama emotivnom objavom u kojoj je otkrila da je, nakon niza velikih profesionalnih uspjeha posljednjih tjedana, uslijedio i najljepši životni trenutak – vjenčanje, piše Dnevnik.hr.

"Kakav nevjerojatan vrtlog emocija, glazbe, snova i životnih trenutaka koji mijenjaju sve! 'Il Trovatore' u kazalištu Mariinsky, Verdijev Requiem u Jekaterinburgu, nezaboravni dani u Omsku, inspirativni susreti, ovacije publike, prijateljstva i putovanja... A onda, kao najljepši završetak svega – udala sam se", napisala je Lana, dodavši kako joj je srce prepuno sreće i zahvalnosti te da sada "počinje najveća avantura".

Fotografije s vjenčanja možete pogledati OVDJE.

Ljubavna priča Lane Kos i 41 godinu starijeg Giancarla del Monaca traje više od desetljeća. Njihova je veza javnosti poznata još od 2012. godine, kada su zajedno surađivali na opernoj produkciji Manon Lescaut u Ateni, a dvije godine kasnije Lana je u intervjuima otvoreno govorila o njihovoj ljubavi, ističući da joj razlika u godinama ne predstavlja nikakav problem.

"To je nevažno. Može uz mene biti netko od 35 godina, a star duhom. Giancarlo ima više energije od mene", izjavila je svojedobno.

Giancarlo del Monaco jedno je od najuglednijih imena svjetske operne scene. Sin legendarnog tenora Marija del Monaca, tijekom bogate karijere režirao je više od stotinu opernih produkcija u najprestižnijim svjetskim kazalištima, uključujući Metropolitan Operu u New Yorku, milansku Scalu i Bečku državnu operu, a obnašao je i vodeće funkcije u brojnim opernim kućama i festivalima.