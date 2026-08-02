Naš poznati liječnik otkrio što izbjegavati po vrućinama: "Hladno pivo nije saveznik...."

Toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku ne donosi samo nesnosne vrućine nego i ozbiljne zdravstvene rizike. Prof. dr. sc. Edvard Galić, prim. dr. med., ravnatelj KB-a Sveti Duh i predstojnik Klinike za unutarnje bolesti, upozorio je u razgovoru za središnji Dnevnik HTV-a da su tijekom ljeta, osobito za vrijeme ekstremnih temperatura, češće hospitalizacije zbog poremećaja srčanog ritma, srčanog i moždanog udara.

Kako je istaknuo, u hitnim službama najčešće bilježe dehidracije, vrtoglavice, nesvjestice i nagli porast krvnog tlaka, a posebno su ugroženi stariji i kronični bolesnici.

- Ako ne unosimo dovoljno tekućine, krv postaje gušća, raste rizik od tromboze, infarkta i moždanog udara, upozorio je Galić.

Iako su srčane bolesti jedan od najčešćih razloga hospitalizacije tijekom cijele godine, liječnici tijekom ljetnih mjeseci bilježe dodatni porast broja pacijenata.

- Ljeti je stopa prijema nešto viša. Uz upalu pluća i sepsu, najčešće bilježimo poremećaje srčanog ritma, srčane i moždane udare, rekao je Galić.

U hitnim službama dominiraju lakši slučajevi poput dehidracije, vrtoglavice, nesvjestice i povišenog krvnog tlaka.

Ljudski organizam nastoji održavati tjelesnu temperaturu između 36 i 37 stupnjeva, no tijekom toplinskog vala tijelo mora uložiti golem napor kako bi se rashladilo.

- Krvne žile se šire, intenzivnije se znojimo i brže dišemo kako bismo snizili temperaturu tijela, objasnio je Galić.

Problem nastaje kada organizam izgubi previše tekućine.

- Volumen krvi se smanjuje, krv postaje viskoznija i gušća, dolazi do pada tlaka i povećava se rizik od tromboze, infarkta i moždanog udara, upozorio je.

Najveći rizik tijekom toplinskog vala prijeti starijim osobama i kroničnim bolesnicima.

Posebno su ugroženi: osobe sa srčanim zatajenjem, oboljeli od koronarne bolesti, pacijenti skloni aritmijama, dijabetičari i osobe koje su već pretrpjele infarkt ili moždani udar.

- Savjetujemo im da češće mjere krvni tlak i tjelesnu težinu te prate količinu i boju urina. Ako primijete simptome, trebaju se odmah javiti liječniku, poručio je Galić.

Mnogi kronični bolesnici tijekom ljetnih vrućina samoinicijativno smanjuju ili prestaju uzimati lijekove, no liječnici upozoravaju da to može biti opasnije od samih vrućina.

- Svojevoljno mijenjanje terapije može biti opasnije od toplinskog vala. O prilagodbi doze lijekova, osobito diuretika i lijekova za tlak, uvijek treba odlučiti liječnik, naglasio je Galić.

Iako mnogi tijekom ljetnih vrućina posežu za hladnim pivom ili energetskim pićima, stručnjaci upozoravaju da takvi napitci mogu dodatno opteretiti organizam.

- Alkohol djeluje kao diuretik, dehidrira organizam i širi krvne žile, što može dovesti do pada tlaka, rekao je Galić.

Posebno upozorava na energetska pića.

- Energetska pića sadrže velike količine kofeina, srce zbog njih radi brže, a posebno su opasna tijekom velikih vrućina i intenzivnog fizičkog napora, istaknuo je.

Mnogi strahuju da bi klima-uređaji mogli štetiti zdravlju, no Galić tvrdi da su upravo oni jedan od najvećih saveznika starijih i kroničnih bolesnika.

- Klima je veliki saveznik, ali prostor ne smije biti previše rashlađen, rekao je.

Preporučuje da temperatura u zatvorenim prostorijama bude između 24 i 26 stupnjeva te upozorava da nagli prijelaz iz velike vrućine u izrazito rashlađenu prostoriju može dodatno opteretiti srce.

- Najvažnija je postupna prilagodba organizma, zaključio je prof. dr. sc. Edvard Galić.