Naš poznati liječnik dobio otkaz zbog poruka studentici. Tvrdio da ih je slala supruga, sud mu nije povjerovao

Poznati liječnik jedne zagrebačke bolnice u ulozi izvanrednog profesora na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta, gdje je radio osam godina, našao se pod lupom nadređenih nakon što ga je jedna studentica prijavila pročelniku zbog nedoličnih poruka koje joj je slao.

Dobio je otkaz i ostao bez otpremnine, a iako je povratak pokušavao ishoditi i sudskim putem, smatrajući da je ta odluka fakulteta nezakonita, zagrebački sudovi nisu presudili u njegovu korist, piše Jutarnji list.

Supruga iza komunikacije

Fakultet mu je ugovor o radu otkazao početkom ljeta 2024. godine, a on je sve pokušavao uvjeriti da je sa studenticom komunicirala, zapravo, njegova supruga.

U tužbi koju je podigao protiv fakulteta, a radi povratka na posao, isticao je da su mu povrijeđena prava iz radnog odnosa jer prije otkaza nije bio pisano upozoren i da mu se nije ukazalo na mogućnost dobivanja otkaza. Sveučilište u Zagrebu, odnosno Medicinski fakultet, osporavao je pak njegove tvrdnje ističući da je profesora dekan još prije četiri-pet godina upozorio na tri prijave studentica koje su se potužile na njegove seksualno konotirane komentare.

Sud nije povjerovao profesoru ni njegovoj supruzi, koja je potvrdila njegove riječi da se ona dopisivala sa studenticom.