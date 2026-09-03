Naš poznati influencerski par upustio se u veliki izazov. Evo s čim će zamijeniti TIkTok

Popularni TikTokeri Petra Kuljiš i Noel Reškovac, koje pratitelji na društvenim mrežama bolje poznaju kao Pepyyy i Noel, ovih su dana mobitele i uobičajenu svakodnevicu zamijenili ruksacima, planinarskim stazama i spavanjem pod zvijezdama. Upustili su se u ozbiljan pothvat na Velebitu koji će testirati njihovu kondiciju, ali i izdržljivost.

Petra i Noel pridružili su se jubilarnom, desetom izdanju Highlander Velebita, višednevnoj planinarskoj avanturi kroz neke od najatraktivnijih, ali i fizički zahtjevnih dijelova najveće hrvatske planine.

Pet dana i čak 100 kilometara

Ovogodišnji Highlander Velebit održava se od 1. do 6. rujna, a sudionicima je ponuđeno nekoliko ruta koje se razlikuju prema duljini i broju dana provedenih na planini.

Najveći izazov predstavlja Highlander 5Day, odnosno Hercules. Oni koji se odluče za tu varijantu tijekom pet dana trebaju prijeći čak 100 kilometara.

Putovanje započinje na Zavižanu, nakon čega sudionike ruta vodi kroz Nacionalni park Sjeverni Velebit i čuvenu Premužićevu stazu. Nastavlja se preko Baških Oštarija, Raminog korita i Panosa, sve do cilja u Nacionalnom parku Paklenica, s Jadranskim morem praktički nadohvat ruke.

No, prije dolaska na cilj potrebno je izdržati nekoliko dana života u potpuno drugačijim uvjetima od onih na koje je većina navikla.

Highlander, naime, nije običan planinarski izlet. Sudionici kilometrima hodaju s opremom na leđima, a nakon iscrpljujućih dnevnih dionica noć provode u šatorima. Upravo zbog toga ovaj pothvat predstavlja ozbiljan fizički i mentalni izazov, ali istodobno pruža mogućnost da se na nekoliko dana potpuno odvoje od gradske vreve i svakodnevnih obaveza.

TikTok zamijenili Velebitom

Među avanturistima koji su ove godine odlučili iskušati vlastite granice našli su se upravo Petra i Noel.

Popularni par publika je upoznala zahvaljujući njihovim spontanim i humorističnim snimkama iz svakodnevnog života, kojima su na TikToku privukli velik broj pratitelja. Ovoga puta, međutim, sadržaj koji dijele izgleda poprilično drugačije.

Umjesto uobičajenih situacija i šala, pratiteljima posljednjih dana pokazuju kako izgleda život s ruksakom na leđima, kilometri provedeni na velebitskim stazama i svakodnevno svladavanje novih izazova. Njihova avantura tako je postala prilika da publika upozna i jednu sasvim drugačiju stranu popularnog dvojca.