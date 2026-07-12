Close Menu

Naš novinarski par dobio dijete: "Došao je baš na mamin rođendan"

Čestitke!

Sportski novinar Nove TV Ivan Forjan i njegova supruga Ines Goda Forjan imaju poseban razlog za slavlje – postali su roditelji dječaka Noe.

Sretnu vijest Ines je podijelila na svom Instagram profilu uz emotivne fotografije iz rodilišta i dirljivu poruku kojom je otkrila da je njihov sin stigao na svijet 10. srpnja u 9:01 sati, težak 3410 grama i dug 50 centimetara.


Tekst se nastavlja nakon oglasa



"Nije čekao finale Svjetskog nogometnog prvenstva nego je došao baš na mamin 35. rođendan. I odmah postao cijeli naš svijet. Sretni i blagoslovljeni više nego što riječi mogu opisati", napisala je Ines.

Inače, Ines Goda Forjan i Ivan Forjan iskusni sportski novinari na RTL-u i Novoj TV, a u braku su od 2021. godine.

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli Ines Goda Forjan (@ines_goda)

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
1
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0