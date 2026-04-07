Naš Hajduk poziva donatore: U nedjelju nova svečanost u Parku "Za sva vrimena"

Pred članovima i donatorima projekta "Za sva vrimena" ove je nedjelje, 24. travnja, nova svečanost u Parku Za sva vrimena, koja će se održati na dan domaće utakmice Hajduka protiv Gorice. Kako su objavili iz udruge Naš Hajduk, danas je ujedno i posljednji dan za prijavu na 12. svečanost.

Pravo sudjelovanja imaju svi koji su svoj iznos uplatili u cijelosti, a organizatori ističu kako je riječ o događaju koji je mnogim sudionicima donio snažne emocije, suze radosnice i uspomene za cijeli život.

Projekt "Za sva vrimena" i dalje okuplja velik broj hajdukovaca, a prema podacima koje je objavio Naš Hajduk, više od 5.000 donatora već je dobilo svoje mjesto u Parku.

Iz Našeg Hajduka pozvali su sve koji su ispunili uvjete da iskoriste priliku i dožive svoj trenutak u Parku Za sva vrimena.