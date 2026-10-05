Naš Hajduk pokazao fotografije navijača diljem Hrvatske: Poruka je ista - žele novi stadion

Udruga Naš Hajduk objavila je fotografije navijača iz različitih dijelova Hrvatske koji su poslali jasnu poruku – protive se centralizaciji i traže izgradnju novog stadiona za Hajduk.

Na fotografijama koje je Udruga objavila navijači iz brojnih hrvatskih gradova i mjesta drže poruke kojima upozoravaju da Split i Hajduk ne smiju biti tretirani kao manje važni te traže ravnopravan odnos kada je riječ o ulaganju u sportsku infrastrukturu.

"Navijači Hajduka i posjetitelji Poljuda ne žele u drugi red građana. Ravnopravnost je temelj, a Split Hrvatska baš kao i Zagreb.

Na koncu svake nepravde stajali su ljudi koji su digli glas. Iz domovine ili inozemstva, u jednom svak se slaže – Hajduku treba novi stadion!", poručili su iz Našeg Hajduka uz objavljene fotografije.

Objava dolazi u trenutku kada se ponovno intenzivno raspravlja o budućnosti Poljuda i mogućnosti izgradnje potpuno novog stadiona u Splitu.

Raspravu je dodatno potaknula nedavna izjava premijera Andreja Plenkovića tijekom boravka u Splitu. Plenković je tada dao do znanja da Vlada rješenje vidi u rekonstrukciji i osuvremenjivanju postojećeg Poljuda. Kazao je kako dosadašnji rad stručnog povjerenstva pokazuje da se postojeći stadion može kvalitetno obnoviti i pretvoriti u moderan nogometni stadion.

Takav stav nije naišao na odobravanje Hajduka. Klub je istoga dana reagirao poručivši kako je za Hajduk i njegove navijače jedino prihvatljivo rješenje izgradnja novog, modernog nogometnog stadiona.

Iz Hajduka su naglasili kako rekonstrukcija koja bi ostala u okvirima Poljuda iz 1979. godine, prema njihovu stavu, ne bi mogla odgovoriti zahtjevima suvremenog nogometa i dugoročnim potrebama kluba.

Uslijedila je i reakcija Torcide, koja je pitanje stadiona povezala s ulaganjima države u stadionsku infrastrukturu u Zagrebu te zatražila jednak tretman Splita.

Sada su poruke otišle i korak dalje. Fotografijama navijača iz različitih krajeva Hrvatske Naš Hajduk želi pokazati da zahtjev za novim stadionom nije ograničen samo na Split.

Poruka njihove najnovije akcije je jasna – navijači ne žele da Split i Hajduk budu, kako navode, "u drugom redu građana", a pitanje novog stadiona ponovno stavljaju u kontekst ravnopravnosti Splita i Zagreba te odnosa države prema dvama najvećim hrvatskim gradovima.