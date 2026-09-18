Naš Hajduk o kampu u Stobreču: „Preostaje još nekoliko bitnih koraka“

Nakon jučerašnje odluke Vlade RH kojom je napravljen prvi konkretan korak prema dodjeli prava građenja na zemljištu u Stobreču za budući kamp Hajduka, oglasila se udruga Naš Hajduk.

Poručuju kako do početka realizacije projekta još treba napraviti nekoliko važnih koraka te su pozvali Vladu, resorno ministarstvo i Grad Split da potrebne dokumente donesu što prije.

„Nastavno na jučerašnju odluku Vlade RH, odnosno prvi konkretan korak kojim se dodjeljuje pravo građenja na čestici u Stobreču za kamp Hajduka, važno je naglasiti kako preostaje još nekoliko bitnih koraka nužnih za početak realizacije projekta kampa“, poručili su iz Našeg Hajduka.

Dva ključna preduvjeta

Iz udruge izdvajaju dva preduvjeta koja je potrebno ispuniti.

Prvi je donošenje Uredbe o urbanističkom i infrastrukturnom projektu, za što su zaduženi Vlada RH i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Drugi je donošenje urbanističkog projekta za lokaciju budućeg kampa, čiji je nositelj izrade Grad Split, nakon čega slijedi provedba javnog natječaja za prijenos prava građenja.

„Ovim putem apeliramo na Vladu, Ministarstvo i Grad Split da donesu potrebne dokumente u što kraćem roku kako ne bi došlo do dodatnih zastoja u realizaciji projekta koji je od vitalnog značaja za Hajduk“, poručuju.

Članovi će pomoći financirati prvu fazu kampa

Naš Hajduk pritom je ponovno potvrdio da će pokrenuti donacijski projekt kojim će se prikupljati sredstva za realizaciju prve faze Hajdukova kampa.

Naglašavaju važnost moderne infrastrukture za budućnost kluba i njegove nogometne škole.

„Iz perspektive značaja infrastrukture bez koje Hajduk i nogometna škola, koja je iznjedrila brojne velikane, gube korak u modernom nogometu, Naš Hajduk još jednom podsjeća da će u svrhu realizacije prve faze kampa pokrenuti donacijski projekt“, navode.

U projekt će se tako moći uključiti i članovi Hajduka.

„Članovi će tako odigrati svoju ulogu u ovom infrastrukturnom projektu i pomoći voljenom klubu kao nebrojeno puta kroz povijest“, poručuju iz udruge.

Podsjetili su i da se sav višak sredstava prikupljenih kroz projekt „Za sva vrimena“ već kumulira za izgradnju kampa.

„Naslonjeni na bogatu prošlost, kroz znanje i modernu infrastrukturu, zajedno u svijetlu budućnost!“, zaključili su iz Našeg Hajduka.