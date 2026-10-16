Naručujete preko Wolta? Na snazi su nova pravila

Punoljetnost se više neće moći potvrditi jednostavnim označavanjem kućice, već će korisnici morati proći provjeru povezivanjem s državnim sustavom mGrađani.

Kako su pojasnili u obavijesti korisnicima, promjena je uvedena radi usklađivanja s novim zakonskim propisima u Hrvatskoj, piše tportal.

Iz Wolta pritom ističu da je postupak brz i siguran te da platforma dobiva samo potvrdu ispunjava li korisnik dobni uvjet od 18 godina, bez pristupa ostalim osobnim podacima.

Kako funkcionira provjera dobi?

Provjera se obavlja u završnom koraku naručivanja, prije potvrde kupnje. Korisnik treba odabrati opciju ‘Potvrdite svoju dob’, nakon čega se preusmjerava na aplikaciju mGrađani.

Ako narudžbu obavlja putem računala, na zaslonu će se prikazati QR kod koji treba skenirati mobitelom. Korisnicima koji naručuju izravno putem Woltove mobilne aplikacije sustav će ponuditi otvaranje aplikacije mGrađani.

Nakon prijave odgovarajućim vjerodajnicama i potvrde autorizacije, sustav Woltu šalje informaciju o ispunjavanju dobnog uvjeta. Korisnik se potom vraća u košaricu i može nastaviti s plaćanjem.

Bez mGrađana i OIB-a nema narudžbe

Korisnici koji nemaju instaliranu aplikaciju mGrađani ili ne uspiju proći provjeru neće moći dovršiti narudžbu koja uključuje alkoholna ili energetska pića te e-cigarete, upozoravaju iz Wolta.

Za uspješnu provjeru potrebno je imati hrvatsko državljanstvo i osobni identifikacijski broj (OIB).

Korisnicima koji naiđu na tehničke poteškoće savjetuju da provjere jesu li ažurirali i aplikaciju mGrađani i Woltovu aplikaciju.