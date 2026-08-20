Napustio nas je Ante Vuletin, čovjek koji je ispisao kaštelansku vinsku povijest

Tužna vijest iz Kaštela - napustio nas je Ante Vuletin, čovjek koji je pisao kaštelansku vinsku povijest. Rođen je 5. srpnja 1957. godine u Kaštelima. Godine 2020. dobio je Nagradu Grada Kaštela za životno djelo i to za iznimno postignuće u otkriću kaštelanskog crljenka te razvoju kaštelanskog vinogradarstva i vinarstva, ali i podizanju ugleda Grada na vinskoj karti svijeta.

Ante Vuletin bio je diplomirani inženjer agronomije koji je svoj radni vijek proveo u Kaštelima vezan za poljoprivredu, vinogradarstvo i vinarstvo. Svojim trudom, upornošću i neumornom energijom Ante je u vremenima kad se odustajalo od poljoprivrede uspio potaknuti mlade proizvođače i lokalnu zajednicu da se počne ulagati u nove moderne nasade kaštelanskih autohtonih vinskih sorti, te je u suradnji s eminentnim hrvatskim i svjetskim znanstvenicima osigurao Kaštelima mjesto na vinskoj karti svijeta. Sav svoj stručni i radni vijek proveo je na brendiranju kaštelanskih vina što je posebno došlo do izražaja nakon znanstvenog otkrića kako su Kaštela domovina svjetski poznate sorte Zinfandel.

Ante je prvenstveno bio agronom, ali i veliki zaljubljenik u konje te je svoje stručno znanje o konjima prenosio i na nove naraštaje.

Ante Vuletin, veliki znalac starih kaštelanskih vinograda zaslužan je za znanstveno otkriće o domovini Zinfandela gdje je odveo znanstvenike u stari vinograd Ivice Radunića i tamo su dr. sc. Ivan Pejić dr. sc. Edi Maletić i dr. sc. Jasminka Kontić Karoglan pronašli nekoliko trsova čiji je DNK bio identičan onom američkog zinfandela.

Nakon otkrića kako je Crljenak kaštelanski istovjetan s američkim Zinfandelom, Grad Kaštela i Yountville u Kaliforniji, na inicijativu vinara hrvatskih korijena Miljenka Grgicha postali su "gradovi – prijatelji".

Tako se rodila ideja o Spomen vinogradu na Stomoriji, gdje je zasađen vinograd u 12 redova s isto toliko autohtonih vinskih vrsta. Spomen vrt, svojevrsna banka gena, autohtonih kaštelanskih sorti zasađen je 2005. godine pod motom ''Sačuvajmo naše korijene'', uz pomoć članova Udruge biblijski vrt sadnju je organizirao i osmislio Vuletin.

Jedan od projekata na kojem je radio Ante Vuletin je i vino od 6 kaštelanskih vinskih sorti (Babice, Glavinuše, Ninčuše, Ljutuna, Dobričića i Plavca malog) u koje je na kraju dodan i Crljenak kaštelanski, te je to vino simbolično nazvano Dillatum. Projekt se razvijao u organizacija Grada Kaštela, PZ Kaštelacoop i Agronomskog fakulteta. Kaštela su nakon toga dobila prepoznatljivo vino koje se dobro nadopunjava uz kaštelanska tradicionalna jela.

Ante Vuletin bio je hrvatski branitelj, član Bratovštine Gospe Stomorije, lovac te član Poklada.

Njegovim odlaskom Kaštela su izgubila istinskog zaljubljenika u vinogradarstvo i svoja Kaštela. Uzet ću si slobodu i s par rečenica se oprostiti od šjor Ante s kojima sam surađivala na par intervjua. Prvo mi je dao knjigu o sortama vinove loze - "da se obrazujem" kako je znao reći pa smo nakon toga išli u vinograd kako bi mi to sve iz knjige pokazao u praksi. Moram reći kako je šjor Ante bio osebujna osoba i hvala mu na lekcijama iz života i vinarstva.

Šjor Ante je ispisao povijest, a na nama je da tu povijest sačuvamo za neke generacije koje dolaze.

Počivao u miru Božjem, a obitelji iskrena sućut.