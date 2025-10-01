Napunite svoje uređaje na vrijeme! Dio Splita, Solina, Klisa i Čiova u četvrtak će biti bez struje

HEP javlja da će sutra, 2. listopada, dio Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

Split

Ulica: Biokovska 1, 2, 4, 5, 6 i 8 od 8.30 do 14 sati

Solin

Ulica: Kliški put 4, 6, 8, 5a, Put Majdana 7 i 9 od 9.30 do 13 sati

Gizdavac, dio Prugova, Brštanovo, Nisko

Ulica: dio Prugova (Bašići, Sarići, Mijići, Vuke, Varvodići, Bunari, Jakelići, Boban-Radalj), Brštanovo, Nisko, dio Dugobaba (Pisci, Zoke)

Okrug Gornji

Ulica: Ul. Matije Gubca, Radićeva, Ignacija Radića, Dobričićeva od 8.30 do 13 sati