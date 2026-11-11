Napunite bidone! Stanovnici dijela Splita danas ostaju bez vode, iz Vodovoda poslali važno upozorenje

Zbog radova na izgradnji kanalizacijskog sustava dio stanovnika Slatina na otoku Čiovu danas, u srijedu 11. studenoga, bit će privremeno bez vode.

Kako su izvijestili iz Vodovoda i kanalizacije Split, prekid vodoopskrbe planiran je od 8 do 12 sati, a obuhvatit će ulice Rovci, Čiovsku, Pod Roka te dio Ulice bana Jelačića, od Ulice Rovci do groblja.

Iz Vodovoda i kanalizacije pozivaju potrošače da na vrijeme osiguraju potrebne zalihe vode za kućanstva i poslovne prostore te da tijekom prekida ne koriste uređaje kojima je za rad potrebna voda iz javne vodoopskrbne mreže.

Moguće zamućenje vode nakon završetka radova

Građane upozoravaju i da nakon ponovne uspostave vodoopskrbe može doći do privremenog zamućenja vode, sve dok se ne uspostave normalni uvjeti protoka.

Za dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Vodovodu i kanalizaciji na broj 545-900 ili službi Vodoopskrbne mreže Trogir na broj 881-523.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi će biti odgođeni za prvi sljedeći radni dan s povoljnim vremenskim uvjetima.