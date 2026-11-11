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Napunite bidone! Stanovnici dijela Splita danas ostaju bez vode, iz Vodovoda poslali važno upozorenje

Građanima se savjetuje da na vrijeme osiguraju potrebne zalihe vode

Zbog radova na izgradnji kanalizacijskog sustava dio stanovnika Slatina na otoku Čiovu danas, u srijedu 11. studenoga, bit će privremeno bez vode.

Kako su izvijestili iz Vodovoda i kanalizacije Split, prekid vodoopskrbe planiran je od 8 do 12 sati, a obuhvatit će ulice Rovci, Čiovsku, Pod Roka te dio Ulice bana Jelačića, od Ulice Rovci do groblja.

Iz Vodovoda i kanalizacije pozivaju potrošače da na vrijeme osiguraju potrebne zalihe vode za kućanstva i poslovne prostore te da tijekom prekida ne koriste uređaje kojima je za rad potrebna voda iz javne vodoopskrbne mreže.

Moguće zamućenje vode nakon završetka radova

Građane upozoravaju i da nakon ponovne uspostave vodoopskrbe može doći do privremenog zamućenja vode, sve dok se ne uspostave normalni uvjeti protoka.

Za dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Vodovodu i kanalizaciji na broj 545-900 ili službi Vodoopskrbne mreže Trogir na broj 881-523.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi će biti odgođeni za prvi sljedeći radni dan s povoljnim vremenskim uvjetima.

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